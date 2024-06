L’Alfiere Alfonso diplomato e foto al Presidente Mattarella

Gli esami di maturità sono sempre un affare di Stato, una prova per i cittadini di domani chiamati giorno per giorno a contribuire alla difesa e al rilancio delle Istituzioni. A cominciare dalla Costituzione, ispirata a valori di democrazia, pace, libertà, diritti e doveri. Ed è quello che ha fatto Alfonso Stigliani, studente dell’Itc ‘’ Antonio Loperfido – Adriano Olivetti’’ di Matera nonché ‘’Alfiere’’ della Repubblica per i contenuti di un libro donato, con dedica, alla commissione d’esame. Esperienza della quale ha parlato dopo aver superato la conclusiva prova orale, leggendo una poesia sulla guerra, scritta insieme alla compagna di classe Tania. Le guerre sono una sconfitta per tutti, per chi le procura, le alimenta per fine diverse e soprattutto per le popolazioni colpite da lutti e disagi. A cominciare dai ragazzi, come Alfonso e Tania, che non possono andare a scuola e hanno perso i compagni di classe. E non sarebbe male se quella poesia, con tanto di traduzione, finisse tra i tanti capi di Stato che gestiscono i conflitti per fini politici e militari.Chissà che qualcuno non si metta la mano alla coscienza e cominci a lavorare finalmente per la pace…



COMUNICATO STAMPA

L’Alfiere della Repubblica all’esame di Stato

Un Alfiere della Repubblica alle prese con l’esame di Stato.

Ieri mattina, tra gli studenti dell’Itcg Loperfido-Olivetti di Matera che hanno affrontato la prova orale della Maturità 2024, c’era anche Alfonso Stigliani.

Il Presidente Sergio Mattarella, a maggio scorso, nella cerimonia al Quirinale, gli ha conferito il titolo di Alfiere per ciò che ha saputo raccontare nel suo libro “Un giorno mi dirai”, presentato all’edizione 2023 del Salone internazionale del libro di Torino, già ristampato più volte per le continue richieste dei lettori.

La Commissione, presieduta dalla prof.ssa Paola Nifosi (docenti esterni Maria Grazia Cardinale, Antonella Radogna, Antonio Fittipaldi e interni Tina Sabino, Antonietta Latino, Emilio Salierno), subito dopo la conclusione della prova, ha chiesto a Stigliani di parlare dell’importante esperienza che lo ha visto protagonista, prima con il libro in cui ha proposto la sua storia di disagio e la reazione positiva che lo ha fatto uscire dalle situazioni di svantaggio, e poi del conferimento del titolo di Alfiere. Un percorso brillante di cittadino responsabile e maturo.

Alfonso ha anche letto una poesia sulla guerra, scritta insieme a Tania, sua compagna di classe, ed ha donato agli insegnanti una copia del suo libro con la dedica. La foto insieme alla Commissione del suo esame di maturità, sarà inviata al Quirinale.

Matera, 26 giugno 2024