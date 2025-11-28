L’albero di Natale? Matera è città del Presepe ed è la sua storia

La tradizione contadina della gente dei rioni Sassi, la maestria degli artigiani che modellavano con la cartapesta e l’argilla scenografie e pupi unici, le lucine delle candele, le nenie intorno alla capanna di Betlemme così in ogni casa, nelle chiese fino alla Cattedrale dove il presepe cinquecentesco in pietra calcarenitica policroma, realizzato da Altobello Persio e Sannazzaro da Alessano sono il simbolo della Matera ”Città presepe”



E del presepe che, ormai, da 15 edizioni e grazie all’impegno – piaccia o no- dell’imprenditore Luca Prisco propone il presepe vivente nei rioni Sassi https://www.presepematera.it/. L’albero, come osserva Antonio Serravezza, appartiene ad altra tradizione ed è caratterizzato da una cultura economica prettamente commerciale, segnato dagli anglicismi di simboli e prodotti legati alla cultura dei doni( Babbo Natale, ormai nell’abbreviato Santa che sta per ”Santa Klaus”, quest’ultimo riduttivo di Nicklaus, il nostro San Nicola. E che dire di quel XMAS (abbreviativo di Christmas- Natale) che in Italia ricorda la dittatura fascista con la Decima flottiglia d’assalto del principe Junio Valerio Borghese , con Mas che indicava il “Motoscafo Armato Silurante”. Quella unità navale italiana di assalto, prima sotto la Regia Marina e poi, dopo l’armistizio del 1943, divisa in due tronconi: uno con la Repubblica Sociale Italiana (RSI), sconfitta dalla Resistenza e che ha consentito la nascita della Repubblica Italiana, e l’altra la ”Mariassalto” schierata con gli Alleati. La tradizione del presepe, e ricordiamo il gemellaggio con Greccio fatto in occasione del presepe vivente 2023 sul tema del pane e della pace, non si presta a equivoci o a impostazioni commerciali. Quella dell’albero sì. Non dimentichiamo il collegamento del presepe con l’Epifania, con la vecchina che portava i doni o carboni ai bimbi il 6 gennaio con l’arrivo dei Magi alla grotta di Betlemme. Tradizioni da difendere se si vuole veramente valorizzare anima e storia di Matera, festa della Bruna compresa. Non dimentichiamo, e lo abbiamo fatto in più occasioni le botteghe artigiane e gli empori come quello dei Morelli, noto per il soprannome di ”Michele La Stoppa”, che ha tutto l’occorrente per realizzare o ampliare un presepe. La Matera del Natale ha tanti spunti per farsi conoscere e muovere, nella tradizione, l’economia locale. Un premio per il miglior presepe? Iniziative del passato che vanno riprese e sostenute.E non dimentichiamo i presepi di Franco Artese dedicati a Matera. Peccato non averne uno in città. Se ne era parlato durante Matera 2019. Ma poi non se ne è fatto nulla…



SERRAVEZZA PRO PRESEPE

Il presepe, vero simbolo del Natale nei Sassi di Matera. Con l’arrivo di dicembre, Matera si prepara a vivere il periodo più sentito dell’anno. Se altrove l’albero di Natale domina le case e le piazze, nei Sassi il vero protagonista è sempre stato il presepe. Il presepe non è soltanto una tradizione religiosa: è un riflesso autentico della città e della sua storia. Le grotte scavate nel tufo, i vicoli stretti, le case povere ma vive di comunità hanno reso Matera un “presepe naturale”, tanto che la città è oggi riconosciuta in tutto il mondo come scenario ideale per rappresentare la Natività. Un tempo, nelle famiglie dei Sassi, il Natale iniziava con un rito semplice ma carico di significato: tirare fuori il pacco delle statuine, magari acquistandone una nuova da Michele la Stoppa, e raccogliere il muschio lungo i muretti per creare la base. Ogni figura aggiunta al presepe non era solo un ornamento, ma un frammento di memoria e di speranza. Il presepe diventava così un racconto collettivo: i pastori, le pecorelle, gli angeli non erano figure astratte, ma rappresentazioni della vita quotidiana, dei mestieri e delle persone che popolavano i rioni. Era un modo per portare dentro le case la fede, la natura e la comunità. L’albero di Natale, arrivato più tardi e importato da altre tradizioni, non ha mai avuto lo stesso radicamento nei Sassi. Per questo molti materani lo considerano un elemento decorativo, mentre il presepe resta il vero simbolo del Natale cittadino, capace di unire passato e presente.

Oggi, tra presepi viventi e allestimenti artistici, Matera continua a raccontarsi attraverso questa tradizione. Il presepe non è solo memoria: è identità, è cultura, è il cuore del Natale materano. I turisti che giungono a Matera, soprattutto nel periodo natalizio, restano spesso sorpresi. In piazza Vittorio Veneto trovano un albero finto a cono alto venti metri, scenografico ma distante dall’immaginario che li ha portati fin qui. Molti si aspettano invece di vedere un grande presepe con statue giganti, coerente con l’identità dei Sassi e con la fama di Matera come “presepe naturale”. Questa differenza tra attesa e realtà apre un dibattito: quale simbolo rappresenta davvero Matera a Natale? L’albero, importato da tradizioni nordiche, o il presepe, radicato nella cultura mediterranea e nella memoria dei rioni in tufo? Il presepe non è solo un ornamento: è un racconto di fede, comunità e identità. È ciò che i turisti cercano e ciò che i materani riconoscono come parte della loro storia.

