Lagonegro: Colazione ai seggi con allegato santino del candidato

“Quando un candidato politico, nel giorno delle votazioni, porta la colazione ai seggi e attacca il proprio santino alla confezione vuole dire che si è oltrepassato ogni confine etico e di legalità. È successo a Lagonegro ed è stato fatto da un candidato al consiglio regionale nelle liste della destra.” A denunciarlo è Basilicata Casa Comune con una nota in cui si ricorda che “La legge impone di rispettare la neutralità e l’integrità dei luoghi di voto, garantendo che ogni cittadino possa esprimere liberamente la propria scelta senza influenze esterne. Portare la colazione ai seggi è un tentativo grave di influenzare gli elettori con gesti di cortesia, e attaccare il proprio santino alla confezione trasforma questo gesto in un atto illegale. Basilicata Casa Comune condanna quanto successo ed invita gli elettori a segnalare ogni tentativo di minare il diritto al voto libero e democratico senza manipolazioni o coercizioni.”

Il candidato in questione, Paolo Laguardia – Azione, con questo post sul proprio profilo

“smentisce categoricamente di aver fatto entrare nei seggi elettorali confezioni di cornetti con l’apposizione di santini elettorali sul cartone.” Lamentando che “Le accuse vengono lanciate sui social sempre dai soliti profili, che sembrino rappresentare un partito ma che, spesso e volentieri, sono smentiti e rinnegati dallo stesso partito, non riconoscendosi nelle azioni scorrette ed in mala fede dei loro rappresentati.

Voler ingannevolmente far passare un atto di gentilezza con una scorrettezza elettorale rimanda a profonde riflessioni sul grado di irresponsabilità ed inaffidabilità di alcuni esponenti politici, i quali, non avendo capacità di argomentare su temi politici, hanno improntato l’intera campagna elettorale sulla denigrazione e derisione dell’avversario.” Per quanto ci riguarda abbiamo pubblicato un comunicato stampa di una lista con allegata la foto che vedete.