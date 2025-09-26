Lagonegro celebra la Madonna di Sirino con il murale “La Centa” di Andrea Sposari

In occasione dei solenni festeggiamenti della Madonna di Sirino, è stato inaugurato a Lagonegro “La Centa”, il nuovo murale realizzato dallo street artist Andrea Sposari. L’opera, collocata sulla facciata di un palazzo in via Calabria, al “Casalino”, si affaccia lungo il percorso urbano della tradizionale processione, diventando un punto di riferimento visivo e culturale per la città.

Nell’anno giubilare, a 125 anni dal Decreto di incoronazione della statua da parte di Papa Leone XIII e a 25 anni dall’incoronazione per mano di Papa Giovanni Paolo II, l’iniziativa ha voluto celebrare la profonda devozione popolare che lega da secoli la comunità lagonegrese a questa ricorrenza di fede e tradizione, affidando l’opera a uno street artist di fama internazionale.

Il murale raffigura una donna che porta la Centa, simbolo di fede e voti popolari, con la Madonna sullo sfondo, creando un dialogo tra memoria storica, spiritualità e arte urbana. Don Gianluca Bellusci, parroco di Lagonegro, ha commentato: “Ognuno riconosce nella Centa un voto o un gesto di devozione: quest’opera ci permette di custodire tutto l’anno il legame con la Madonna.”

Sposari ha raccontato l’ispirazione: “Quando realizzo un’opera in un luogo, mi informo sulle peculiarità del territorio. A Lagonegro ho trovato la mia risposta nella Centa e nella festività della Madonna del Sirino. È stato bellissimo vedere come la popolazione si sia riconosciuta nell’opera durante la processione, trovando un punto di incontro e riconoscendo il proprio legame con la tradizione.”

Il Sindaco Salvatore Falabella ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Si tratta del primo grande esperimento di arte pubblica nella nostra città. Abbiamo scelto di realizzarlo in questo quartiere storico per valorizzare l’area, in prossimità del percorso della processione della Madonna. L’opera porta l’arte fuori dai musei e dai monumenti, rendendola accessibile a tutti e ricordando a chi la osserva la propria identità culturale e di fede.”

Andrea Sposari, 33 anni, originario della provincia di Messina e attivo tra Italia, Europa e India, coniuga nella sua arte la street art con la memoria collettiva dei luoghi. Con “La Centa”, il paesaggio urbano di Lagonegro diventa una tela aperta, dove storia, devozione e comunità si incontrano, offrendo ai cittadini uno spazio di riflessione e condivisione che va oltre l’evento religioso.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.