L’ADOC distribuisce un vademecum

Mercoledì 11 Gennaio prossimo e sabato 14 Gennaio l’Adoc di Basilicata con i suoi volontari sarà nelle aeree mercatali di Potenza (Rione Verderuolo e Rione Lucania) e di Matera

(Paip) a distribuire il proprio decalogo preparato dai suoi esperti e, nel contempo, ad invitare i consumatori a tenere gli occhi aperti al fine di concludere dei buoni affari approfittando della merce in saldo.

Nel corso delle due giornate nelle due città gli stessi volontari illustreranno ai consumatori i vantaggi derivanti dal reclamo e dalla conciliazione paritetica per la definizione delle piccole controversie in un momento in cui, cause varie, le famiglie di Basilicata e non solo sono in estrema difficolta a cause dell’aumento dei prezzi di moltissimi beni di largo consumo e dal lievitare, ormai senza controllo, delle fatture (bollette) da parte dei fornitori di servizi ( energia, acqua, telefoniche ecc. ecc. ).

Sarà capitato a molti di ricevere bollette o fatture spropositate rispetto ai consumi reali o di ricevere fatture poco comprensibili o di incappare in qualche disservizio.

Ebbene grazie ai reclami prima e alle conciliazioni paritetiche poi molti di questi conflitti si risolvono a favore dei consumatori

Di seguito una anticipazione del vademecum:

Il venditore è tenuto a sostituire l’articolo difettoso, lo sconto applicato non incide e non elimina questo diritto del consumatore nei limiti della legge. La prova dei capi di abbigliamento è lasciata alla discrezionalità del venditore, le regole sono le stesse tutto l’anno. Valutate quindi se scegliere un negozio che offre questa possibilità invece di un negozio che non la concede. Il venditore deve esporre un cartellino con l’indicazione in euro del prezzo iniziale, di quello finale e della percentuale di sconto applicato, così è chiaro lo sconto effettivamente applicato. Attenzione ai prezzi troppo bassi. E’ buona regola non fidarsi di sconti eccessivi, potrebbero nascondere prodotti difettati oppure i c.d. fondi di magazzino. Prima di acquistare un prodotto controllate i prezzi esposti anche visitando più negozi. Un acquisto attento presuppone il giusto tempo per scegliere e per verificare l’effettiva convenienza. Decidete l’acquisto in base ad esigenze concrete. È importante non fare acquisti inutili mossi solo dalla convenienza del prezzo. Decidiamo di acquistare ciò che effettivamente è utile o serve oltre che conveniente. Utilizzate i negozi di fiducia dove è possibile acquistare prodotti già visti in vendita e magari anche già adocchiati a prezzo pieno. Così possiamo essere sicuri che gli acquisti fatti siano saldi D.O.C. Controllate anche l’etichetta del prodotto, non solo il prezzo. E’ importante sapere cosa si compra, conoscere le caratteristiche e la qualità dei prodotti verificando anche se vi sono marchi di qualità e di sostenibilità ambientale e sociale. Acquistiamo con un occhio al prezzo ed un altro alla qualità e sostenibilità dei prodotti. E’ possibile effettuare i pagamenti sia in contanti che utilizzando carte di credito e bancomat se il punto vendita è convenzionato. In questo caso, tranne che per oggettiva impossibilità, il commerciante non può rifiutare di accettare questi strumenti di pagamento. È importante decidere la somma che possiamo spendere, ricordiamo sempre che le spese devono essere proporzionate alle nostre entrate. Non c’è “affare” nelle spese fuori controllo, impariamo a fare i conti con il nostro bilancio prima di effettuare ogni acquisto.

Il Presidente

(dott. Canio D’ANDREA)