L’adesione di Rifondazione Comunista allo sciopero generale e alla manifestazione a Melfi

“Uno sciopero generale contro la finanziaria del governo Meloni indetto dalla CGIL era più che necessario. Se fosse stato unitario con i sindacati di base come è stato fatto contro il genocidio del popolo palestinese sarebbe stato molto meglio ed avrebbe incontrato lo spirito unitario del mondo del lavoro esplicitato a più riprese nei mesi scorsi.” E’ quanto scrivono Luca Sardone, segretario regionale, e Giovanni Rivecca, responsabile lavoro, del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea di Basilicata, in una nota in cui si sottolinea che “E’ l’impianto complessivo della finanziaria che colpisce lavoratrici e lavoratori a partire dagli investimenti in armi. Le armi per cosa, per gli affari dell’industria militare, per dire signorsì all’imposizione statunitense di acquistare armi da loro,per dare seguito al voto del parlamento europeo, comune tra centro destra e centro sinistra, di rifiuto del piano di pace di Trump che ad oggi è l’unico in grado di far tacere le armi. Intanto anche nel governo italiano si parla di leva obbligatoria. Tutto ciò a dire che siamo in regime di economia di guerra ed in questo contesto il governo continua a fare regali alle banche ed alle grandi imprese.

La finanziaria non copre gli aumentati costi dovuti all’inflazione in materia di sanità, istruzione, previdenza, non ci sono investimenti al Sud, nulla sul salario minimo, nulla per il recupero della perdita di valore d’acquisto dei salari dovuto all’inflazione, nessuna politica industriale per far fronte alle crisi di settori importanti come l’automobile, basti pensare alla crisi occupazionale a San Nicola di Melfi ed all’ex Ilva della vicina Taranto.

Il governo Meloni continua in una narrazione falsa, tossica. Dice che va tutto bene. In realtà il lavoro è sempre più precario e meno retribuito. Negli ultimi 5 anni il valore reale del salario è diminuito dell’8%.

Bisogna battersi per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario.

A fronte della vergognosa disuguaglianza tra ricchi e resto della società vanno tassati i grandi patrimoni.

Va reintrodotta la scala mobile per difendere il potere d’acquisto dei salari.

E’necessario un piano pubblico di assunzioni nella sanità, nella scuola, nella manutenzione e salvaguardia del territorio, nella cultura per la valorizzazione e la fruibilità dei beni culturali, archeologici, storici di cui tutta l’Italia e ricca. Investire nella transizione ecologica e nell’adattamento ai cambiamenti climatici con gestione pubblica degli interventi, i privati hanno dimostrato come ovvio di fare solo i loro interessi. Definire un reddito universale per chi non trova o perde il lavoro perché nessuno sia sottoposto al ricatto della povertà.

Che questo sciopero generale sia in continuità con le grandi mobilitazioni a difesa del popolo palestinese, che è necessario riprendere. Che veda un sempre più forte ruolo nella società e nella politica delle lavoratrici e dei lavoratori, Indispensabile per la pace, per la giustizia sociale ed ambientale.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.