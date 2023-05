L’addio allo storico carrubo di piazzetta San Giovanni

E’ il primo cittadino di Matera a dare la notizia che “E’ crollato nella notte, dividendosi praticamente in due parti, l’anziano carrubo di piazzetta San Giovanni” un elemento costituente di questo simbolico luogo della Città, in cui tutta si raccolse e accolse la notizia della nomina a Capitale europea della cultura”. Luogo ed albero divenuti notorii anche agli affezionati della serie televisiva Imma Tataranni, grazie alle innumerevoli inquadrature dell’esterno dell’abitazione della stessa protagonista dove per l’appunto risiedeva anche questo “albero secolare” che sempre il Sindaco Bennardi ci ricorda “proveniva dal Portogallo, ed aveva un’età compresa tra 110 e 120 anni”. Quello che è stato per così tanto tempo riparo per grandi e piccini “nelle calde giornate estive….è collassato intorno alle ore 2.30 quando fortunatamente la piazza era deserta”. E’ il neo assessore Massimiliano Amenta che “ha seguito i lavori di rimozione dei resti della pianta”, nel mentre si rende noto che “si è deciso che prima possibile in quell’aiuola bonificata sarà piantumato un altro carrubo” e che già si è attivato “il percorso per l’acquisto e la messa a dimora della nuova pianta”. La “Bonifica e messa in sicurezza del sito sono state effettuate dalle ditte Cosp ed “Evolution service”.

A testimonianza di quanto questo silente testimone di un tempo così lungo abbia significato specie per gli abitanti del posto, riportiamo a seguire un delicato post che Pasquale Doria ha pubblicato sul proprio profilo:

IN MORTE DEL CARRUBO DI PIAZZA SAN GIOVANNI

“Addio caro carrubo, simbolo verde di piazza San Giovanni. In silenzio, ci hai lasciato in una notte più buia delle altre. È stato un brutto risveglio per noi che usavamo salutarti con rispetto ogni mattina, lieti di rivederti sentinella dei nostri passi al rientro serale a casa. Ora, nello sgomento della tua fine – che non abbiamo saputo evitare – ai piedi del tuo cuore spezzato ci assalgono laceranti dubbi misti a dolci ricordi. Non ho idea se e come avremmo potuto salvarti, ma non dimenticheremo certo il refrigerio estivo dei tuoi fronzuti rami e il discreto sfoggio dei colori caldi capaci di mitigare i rigori dell’inverno.

Conserveremo la gioia dei fiori e dei tuoi frutti consegnati senza nulla chiedere in cambio, solo per la meraviglia dei nostri occhi. E mentre mestastamente osserviamo in raccolto silenzio il disperdersi al vento delle tue foglie, avvertiamo un naturale moto interiore: fare nostro l’insegnamento dell’inno alla vita che ci hai generosamente donato in tutte le stagioni e il significato profondo che i tuoi semi continueranno ad avere per tutti noi, che ti abbiamo ammirato. Da questo messaggio di speranza, possa risorgere dalle tue radici – caro carrubo – nello splendore di un nuovo sole.”