L’Addio a Maria Santomassimo, prima donna sindaco del profondo Sud

Riceviamo e pubblichiamo un ricordo personale inviatoci da Mimì Deufemia di San Mauro Forte della sindaca di Aliano Maria Santomassimo, scomparsa venerdì sera e i cui funerali si sono svolti ieri. Nel periodo in cui la Santomassimo fu eletta come prima cittadina del piccolo comune dell’entroterra del materano, Deufemia era uno degli oltre 80 giovani (ragazze e ragazzi) che avevano dato vita al circolo della FGCI (Federazione Giovanile Comunista Italiana) di San Mauro Forte e che cominciavano ad incrociare figure come Mimì Notarangelo e a crescere in quello straordinario tessuto umano, culturale e politico che era il PCI. Tanta acqua è passata sotto i ponti da allora quando nessuno avrebbe immaginato il degrado a cui si è giunti ora. Come lui stesso ricorda, dopo tanto tempo, anni or sono ha cercato e tessuto un rapporto umano ed amicale con quella donna che segnò la storia di quegli anni interpretando in modo così moderno lo spirito di riscatto rappresentato dal radicamento popolare del comunismo italiano, così originale nel panorama mondiale e così rapidamente e malamente dismesso. “Una delle ultime volte, -scrive Deufemia- mi ha detto di guardare con distacco ai fatti di oggi, che ai suoi tempi la politica era un’altra cosa.

“ADDIO A MARIA SANTOMASSIMO PRIMA DONNA SINDACO DEL PROFONDO SUD”

Di Mimì Deufemia

“Da ragazzo avevo sentito parlare di Maria Santomassimo, la prima donna Sindaco del profondo sud, eletta ad Aliano, il paese dei calanchi, il luogo dove Carlo Levi era stato confinato durante il fascismo.

Avevo pensato più volte di incontrarla per conoscere la sua storia.

L’età ormai avanzata della donna mi aveva sempre scoraggiato dal farlo.

Qualche anno fa decisi comunque di telefonarle e le chiesi se potevo raggiungerla nella sua casa al centro del paese, poco distante da quella del confino di Levi.

Temevo di incontrare una vecchietta attempata, mi trovai, invece, al cospetto di una donna ben curata, lucida, attenta, curiosa di conoscermi e, soprattutto, desiderosa di raccontarmi la straordinaria vicenda di cui era stata protagonista.

Partì dicendomi che, nel lontano mese di Ottobre del 1973, immaginava per sè un orizzonte diverso da quello che si sarebbe materializzato negli anni seguenti.

Mi raccontò che fu Mimì Notarangelo a cercarla, dopo che qualcuno gli aveva parlato di una giovane, cugina del parroco, con cui si poteva costruire qualcosa di utile per il paese.

Notarangelo la incontrò e le parlò di Aliano, delle sue condizioni di arretratezza, di come quasi nulla fosse cambiato rispetto agli anni del confino di Levi.

Le parlò degli studenti della frazione di Alianello che ogni mattina erano costretti a percorrere sette chilometri a piedi per raggiungere la scuola.

Le parlò degli assegnatari delle case popolari che, da anni, aspettavano l’acqua e la luce.

Le chiese di spendersi, di dare una mano.

Il tempo non aveva cancellato in Maria Santomassimo il ricordo di quei momenti che segnarono la sua giovinezza.

Di quando le chiesero di guidare la lista.

Della falce e martello come simbolo.

Del primo comizio davanti agli uomini con i volti scavati e le donne con i lunghi scialli neri.

Dell’ammonimento del padre : “ Il paese non ti voterà come Sindaco perché donna e perché comunista”.

Maria, inaspettatamente, Sindaco lo divenne davvero.

Di lei parlarono radio, giornali, finanche Famiglia Cristiana e l’Osservatore Romano.

La pulizia del paese, dei calanchi e il rifacimento delle strade di campagna, ancora percorse dai contadini con gli asini e i muli, furono i primi problemi che ella dovette affrontare.

Appena dopo volle incontrare Carlo Levi.

Negli occhi di quella giovane donna lo scrittore rivide le ragioni dei contadini di Aliano, i loro volti arsi dal sole e dalla fatica, l’umanità con cui era stato accolto tanti anni prima.

Quando “Don Carlo”, come ancora lo chiamava Maria, fece ritorno ad Aliano,

volle sapere dove era sepolto Don Luigino Magalone, il potestà incaricato di sorvegliarlo durante il confino.

Nell’osservare la tomba cadente e disadorna dell’uomo, pregò la Sindaco di farla sistemare alla meglio, perchè Don Luigino, in fondo, era un brav’uomo, anch’egli vittima di quel periodo funesto.

Maria rileggeva spesso il Cristo si è fermato a Eboli.

In esso ritrovava molti personaggi che aveva conosciuto da ragazza, dal podestà Don Luigino, alla sorella Donna Caterina, che era stata la sua madrina, a Giulia la santarcangiolese che l’aveva accudita da piccola.

La prima donna Sindaco del profondo sud è rimasta ad Aliano fino all’ultimo dei suoi giorni.

Nel corso degli anni ha sempre accolto con calore chi è andato a cercarla.

Ricordo che la prima volta che ci vedemmo tirò fuori da un cassetto le foto di quando, giovane donna, con la fascia tricolore, guidava la processione di San Luigi, il protettore di Aliano.

Era orgogliosa di mostrarmi quelle foto insieme a quelle del funerale di Levi.

Quel giorno, nel fare un giro per le vie del paese, compresi quanto profondo fosse ancora il legame che univa questa donna alla sua gente.

Dopo quell’incontro siamo diventati amici. Ci sentivamo spesso.

Pur non conoscendoli mi chiedeva dei miei figli, di mia moglie, di cosa facevo nel mio paese.

Una delle ultime volte, mi ha detto di guardare con distacco ai fatti di oggi, che ai suoi tempi la politica era un’altra cosa.

Ha aggiunto che rimaneva forte in lei il rimpianto per la scomparsa di quel partito e di quella comunità di uomini e donne che aveva modellato la sua giovinezza.

Insieme avevamo pensato a un momento per rievocare la sua avventura umana e politica.

Ci stavamo lavorando. Cercheremo di farlo anche senza di lei.

Servirà far conoscere la storia della giovane donna che, in tempi difficili, volle legare il suo destino a quello della gente povera di Aliano.

Servirà perché nella storia di Maria Ippolita Santomassino sono presenti sentimenti e ragioni che possono essere utili ai ragazzi che gli occhi, nel mondo e nella politica, li aprono solo ora.”