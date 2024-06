L’acqua è poca. Ordinanza del sindaco Bennardi limita l’uso

Se le dighe della Basilicata sono al disotto del livello abituale e la rete distributiva mostra i limiti di ‘ammodernamento” arcinoti e allora occorre risparmiare un bene prezioso come l’acqua. E così Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, in relazione al ridotto approvvigionamento idrico e a quanto segnalato da Acquedotto lucano , con una ordinanza emessa oggi ha disposto – con decorrenza immediata e fino al 15 settembre 2024- il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per l’irrigazione e annaffiatura di giardini e prati, Il lavaggio di aree cortili , piazzali e veicoli privati. Ha vietato, altresì, il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine, anche se dotate di ricircolo dell’acqua e di ”Tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico e uso coltivazioni” . Ha disposto la deroga di divieto alle aree Verdi pubbliche e ornamentali dove sono presenti essenze arboree e arbustive piantumate nell’ultimo quinquennio.

Il sindaco Domenico Bernardi ha precisato che ”restano consentiti” i prelievi di acqua dalla rete idrica esclusivamente per i normali usi domestici, zootecnici e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessiti l’uso di acqua potabile. E per i servizi pubblici di igiene urbana. Ha invitato,infine, la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione attiva di tutti . I trasgressori della ordinanza siano puniti con l’applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lvo n. 267/00 e dell’art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.. Il rispetto dell’ordinanza è affidato agli agenti di Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica siano incaricati

dell’effettuazione dei necessari controlli relativi all’esecuzione della presente ordinanza e

dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.



IL TESTO DELL’ORDINANZA

CITTA’ DI MATERA

ORDINANZA SINDACALE N°: 212/2024

Settore / Ufficio: SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI

Oggetto: Limitazioni uso acqua potabile

Il Sindaco

Premesso che nel mese di giugno le temperature massime hanno raggiunto una media di

30,3° associate a fenomeni piovosi pressoché nulli.

Vista la nota Pec prot. n. 35248/24 acquisita al n. 65090 del 20.6.2024, trasmessa da

Acquedotto Lucano – Amministratore Unico – Ing. Alfonso Metello Francesco Andretta con la

quale comunica: “La risorsa idropotabile addotta dagli schemi di approvvigionamento primari

si sta progressiva mente riducendo generando una situazione di crisi idrica che potrebbe

acuirsi per effetto del protrarsi della situazione di siccità che sta interessando i nostri territori.

Tale situazione comporta progressive riduzioni degli apporti sorgentizi e del livello degli

invasi, pertanto, si rende necessario, fin da subito, ogni iniziativa utile a sostenere un uso

razionale delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini il soddisfacimento

dei fabbisogni primari per l’uso alimentare, domestico e igienico sanitario”.

Atteso che con la stessa nota, si chiede a tutti i Sindaci di Basilicata, a causa della sensibile

riduzione della risorsa idropotabile, di voler adottare apposite ordinanze improntate ad uno

scrupoloso utilizzo della risorsa idropotabile al fine di evitare grave pregiudizio alla collettività;

Visto il D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’articolo 98 che

prevede che “coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure

necessarie all’eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi)”. il DPCM

04.06.1996 “Disposizioni in materia di risorse idriche” e nello specifico il punto 8.2.10 che

prevede in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l’adozione di misure volte al risparmio

ed alla limitazione degli utilizzi non essenziali, nonché l’art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 “testo

unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”:

Considerata l’endemica carenza idrica che sta caratterizzando l’attuale periodo;

Ritenuta necessaria l’adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate a

razionalizzare l’utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di

poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentare, domestico ed igienico, vietando al

Documento di Consultazione

N° PAP-02782-2024

Il presente atto viene affisso all’Albo

Pretorio on-line

dal 27/06/2024 al 12/07/2024

OrdS N° 212/2024 del 26/06/2024 2

contempo l’uso dell’acqua potabile per altri usi;

A SEGUITO della preventiva informazione della presente ordinanza ai sensi dell’art. 54 c. 4

del D.lgs. 267/2000, comunicata con nota prot. 0066768/2024 del 25.06.2024;

ORDINA

a tutta la Cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino al

15/09/2024 salvo eventuale proroga stabilita tramite ordinanza del sindaco, il divieto di

prelievo e di consumo di acqua potabile per:

1. L’irrigazione e annaffiatura di giardini e prati:

2. Il lavaggio di aree cortili e piazzali;

3. Il lavaggio di veicoli privati:

4. Il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine, anche se dotate di

impianto di ricircolo dell’acqua;

5. Tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico ed igienico e uso coltivazioni;

Di derogare a tale divieto alle aree Verdi pubbliche e ornamentali ove sono presenti essenze

arboree e arbustive piantumate nell’ultimo quinquennio.

RESTANO CONSENTITI

• I prelievi di acqua dalla rete idrica esclusivamente per i normali usi domestici, zootecnici

e industriali e comunque per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali

necessiti l’uso di acqua potabile;

• i servizi pubblici di igiene urbana.

INVITA

Altresì la Cittadinanza ad un uso razionale e corretto dell’acqua potabile, riconoscendo la

massima importanza della collaborazione attiva di tutti i Cittadini.

DISPONE ULTERIOEMENTE CHE

• i trasgressori della presente ordinanza siano puniti mediante l’applicazione della

sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lvo n. 267/00 e

dell’art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.;

• la presente ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all’Albo Pretorio del Comune di

Matera, all’Albo Pretorio on-line del Comune di Matera, sito web istituzionale dell’Ente;

• gli agenti di Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica siano incaricati

dell’effettuazione dei necessari controlli relativi all’esecuzione della presente ordinanza e

dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso:

– ricorso gerarchico al Prefetto di Matera entro il termine di trenta giorni nelle forme di legge;

– ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata (ai sensi degli

artt. 29 e 41 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104) entro il termine di sessanta giorni, oppure in

Documento di Consultazione

OrdS N° 212/2024 del 26/06/2024 3

Matera, 26/06/2024

Il Sindaco

DOMENICO BENNARDI

