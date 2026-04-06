L’acqua della Camastra liberata nel Basento è stata la causa dei danni nei campi!

A dirlo, con tanto di dati alla mano, e considerazioni sugli effetti della portata, Francesco Malvasi per il ”Tavolo verde” della Basilicata, che indica – nei 5 milioni di metri cubi di acqua della Diga sul Camastra, versati nel Basento- la causa degli inevitabili e dannosi allagamenti di circa 2000 ettari nelle campagne di Pisticci, Bernalda, Pomarico e Montescaglioso. Ormai è andata e con tutti i danni da rifondere,in relazione alla richiesta dello stato di calamità chiesto dal presidente della Regione Basilicata Vito Bardi al Governo, ma con gli interrogativi che la cosa comporta https://giornalemio.it/politica/stato-di-calamita-per-la-basilicata-il-governo-provvedama-i-soldi-scarseggiano/. Danni e rammarico per tanta acqua sprecata, finita al mare. E qui ritorna di attualità la mancata progettazione e le opere non realizzate per una ‘riserva’ che sarebbe tornata utile nei momenti di magra…



IL COMUNICATO DI TAVOLO VERDE

I DANNI CAUSATI AI CIRCA 2000 ettari ricadenti nei territori di Pisticci,Bernalda,Pomarico e Montescaglioso.

Non le copiose piogge cadute nei giorni precedenti alle Feste Pasquali del 2026 sono la causa principale degli allagamenti dei terreni ricadenti lungo il fiume Basento che percorre gran parte dei Territori di Pisticci e Bernalda e una minima porzione di quelli di Pomarico e Montescaglioso,ma i 5 milioni circa delle acque

sversate dalla Diga della Camastra nel Basento.

I dati dell’ operazione e delle manovre per certi versi occulte e spericolate sono reperibili presso i competenti Enti ed uffici che gestiscono la famigerata diga Potentina con collaudo temporaneo di Sicurezza di capienza di circa 11 milioni di metri cubi della preziosa risorsa ad uso potabile.

Le manovre di apertura delle paratoie sono iniziate quando l’ invaso conteneva circa 16 milioni di metri cubi ; nel giro di circa 60 ore sono state sversati nel Basento circa 4 milioni di metri cubi tant’è che al momento ne sono contenuti intorno a11,5 tanto quanto previsto per la Sicurezza.Per le caratteristiche idrauliche il letto del Basento non può reggere portate aggiuntive rispetto a quelle che si sommano nel bacino di raccolta lungo circa 100 chilometri con piogge che superano anche i 100 mm in 24 -36 ore.



La portata massima del Basento negli ultimi 20 chilometri si riduce notevolmente per via di anse ed inversione ad U del corso fluviale : da qui le esondazioni , il disastro ambientale ,economico a spese dei produttori agricoli i quali si ritrovano nelle stesse drammatiche situazioni ogni qualvolta la Camastra diversa nel Basento da quando ,anni 80, è stato sovvertito l’ ordine naturale delle cose del Basento che va da Pisticci Scalo a c/da Incoronata di Pisticci.

Quindi responsabilità del passato e del presente dell’ uomo ,di chi ci governa e anche di chi ci amministra non hanno il coraggio di denunciare e di dire la verità rifugiandosi meschinamente dietro il senso della ineluttabilità.Quanta ignavia in questa Regione e nella classe Dirigente che ha in mano le sorti delle nostre comunità.

Dante li avrebbe condannati all’ inferno : noi li possiamo condannare soltanto con il voto e con la legge soprattutto all’ indomani dell’ affermazione del No al Referendum u.s.

Per TAVOLO VERDE PUGLIA E BASILICATA

Prof Francesco Malvasi.