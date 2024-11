Lacorazza, Marrese e Cifarelli: a fianco degli operatori sanitari in sciopero

“Siamo al fianco dei medici, dirigenti sanitari, infermieri e altre professioni sanitarie che hanno deciso di scioperare convinti che le loro ragioni siano motivate ed assolutamente condivisibili”. E’ quanto dichiarano i Consiglieri regionali del PD, Lacorazza, Marrese e Cifarelli che aggiungono: “Mentre appare evidente a tutti che il settore della sanità vive un momento di involuzione e costringe tantissimi cittadini a rinunciare alle cure a causa dei tagli che il governo nazionale della Meloni sta operando da quanto si è insediato.

Non ci piace, far presente che la situazione della Basilicata è peggiore del quadro nazionale e che i cittadini lucani oltre a rinunciare alle cure scelgono di andare a curarsi fuori regione.

Purtroppo va ricostruito un rapporto di fiducia tra cittadini e sanità lucana questione che non può essere affrontata con le generiche esternazioni dell’Assessore Latronico e del Presidente Bardi. Occorre mettere questo argomento al centro del dibattito pubblico della nostra regione facendo in modo che il Consiglio regionale sia la sede unica dove affrontare questo argomento: siamo da diversi anni senza piano sanitario regionale, strumento fondamentale di programmazione le cui responsabilità hanno un solo nome, Vito Bardi.

Dal canto nostro, abbiamo presentato una PDL per aumentare il fondo e incentivi per il personale nella area interne ed abbiamo incalzato l’Assessore regionale Latronico con molte interrogazioni e mozioni che riguardano le criticità dei principali ospedali della Basilicata.

I medici, dirigenti sanitari, infermieri e altre professioni sanitarie che hanno scelto di scioperare oggi meritano rispetto e considerazione cosa che il governo Meloni ha scelto di non riconoscere con le scelte operate finora.”

