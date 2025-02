Lacorazza: “La Regione risponda a richieste operai Stellantis”

“In attesa che la Giunta regionale faccia una nuova comunicazione a distanza di quattro mesi dal Consiglio regionale che su nostra richiesta mise al centro della discussione la crisi e il futuro di Stellantis e dell’indotto a Melfi, ci sono domande degli operai a cui può rispondere in particolare l’Assessore regionale Pepe”. Lo scrive il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, in un comunicato in cui rende noto che: “Ieri ho ritenuto di passare un pomeriggio con gli operai Stellantis, non solo incrociandoli all’uscita dai cancelli, ma anche nel viaggio in pullman di circa due ore dall’area industriale di Melfi a Ferrandina, passando per Matera, Miglionico e Marconia (Pisticci). Abbiamo discusso ovviamente dell’attuale condizione produttiva e lavorativa dello stabilimento, ma anche del contesto sociale nel quale si fatica ad avere adeguate risposte, a partire dalla sanità”. “Ovviamente – prosegue Lacorazza – ho anche portato loro l’interesse e l’attenzione contenute in una interrogazione rivolta all’Assessore Pasquale Pepe, in relazione ai nuovi bus acquistati dalla Regione che per lunghe percorrenze risultano scomodi e inadeguati dopo ore di lavoro in fabbrica e per una modalità di acquisto di titoli di viaggio che reca problemi, tanto per l’assenza di una bigliettazione unica quanto per le perdita di ‘corse’ pagate e non utilizzate per effetto di una comunicazione che talvolta, in maniera imprevista, varia l’organizzazione del lavoro”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.