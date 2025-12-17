Lacorazza in pista: Volaree ooh ooh su Grumento o Pisticci oibooo…

Sotto l’albero l’interrogativo di sempre: quando, come e a cosa servirà l’aeroporto della Basilicata, per voli di prossimità e con una utenza definita, se i concittadini dei comprensori del Materano e del Potentino utilizzano quelli di Bari, Brindisi, Napoli e Salerno con Pontecagnano, dove la Regione è stata protagonista di amori e abbandoni con decollo da sala d’aspetto? Sull’argomento, sul quale abbiamo largheggiato e sintetizzato, torna il consigliere regionale Piero Lacorazza, che si toglie più di qualche sassolino dalla scarpa. E così dopo aver ricordato che la Regione è stata messa alla porta dalla gestione del piccolo aeroporto di Pontecagnano (Salerno), chiede all’Ente di via Anzio cosa intende comportarsi per la pista di Grumento Nova ( Potenza) a servizio della Val d’Agri e cosa bolle in ponte per la gestione per la pista di Pisticci ( Matera). Si attende bando e gestore. Nel frattempo si intona ”Volare” (nel blu dipinto di blu ) del compianto Domenico Modugno, con l’auspicio che il 2026 siano l’anno buono per veder rullare e atterrare aerei con utenze turistiche, visto che Aeroporti di Puglia in un convegno organizzato nell’ottobre scorso a Matera da Confindustria, https://giornalemio.it/cronaca/aereporto-di-bari-di-puglia-e-basilicata-si-puo-fare/ , come sia avanti anni luce nel settore e come le maniche a vento siano gonfie in ogni settore. Ma attendiamo l’espletamento del bando, le valutazioni del piano di gestione dei privati e il promo volo di linea ( di prova e inaugurali ne abbiamo visti tanti) con passeggeri in arrivo e in partenza.



Aviosuperficie a Grumento Nova, Lacorazza: la Regione ha interesse?

Lacorazza: Dopo l’estromissione della Basilicata dalla società Aeroporto Pontecagnano, il possibile passo avanti con la manifestazione d’interesse per la pista Mattei, l’aviosuperficie a Grumento Nova diventa strategica, vicina a siti petroliferi e idrici

“L’Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse per l’aviosuperficie di Pisticci (pista Mattei) potrebbe rappresentare un passo in avanti. Utilizziamo il condizionale sulla eventualità della selezione di un gestore che grava qualche incertezza in un contesto in cui, peraltro, non appare chiara la strategia del Governo regionale”. Lo dichiara il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che prosegue:



“Sembra essere passata sotto silenzio l’estromissione di fatto della Regione Basilicata dalla società di gestione dell’Aeroporto di Pontecagnano; per meglio precisare è stato un dolce accompagnamento fuori dalla porta, forse anche determinato dall’ondivaga posizione che è passata dalla volontà di uscirne, fino alla presenza all’inaugurazione del giorno dell’avvio dei voli. Sul tema sono state depositate interrogazioni e richieste di audizioni in Commissione, anche perché c’era parso di capire da dichiarazioni pubbliche, dello stesso Presidente Bardi, che la pista Mattei dovesse diventare Aeroporto regionale gestito da eventuali società esterne alla Basilicata, quali la Società Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c.a.r.l. oppure Aeroporti di Puglia S.P.A. La procedura pubblica di manifestazione d’interesse era la strada che avevamo indicato, ma che tuttavia muta ancora una volta la direzione rispetto alle valutazioni precedenti. Anche perché ciò è riscontrabile dai contenuti su cui si dovrebbe manifestare l’interesse del soggetto gestore”.



“Nel prendere atto della prudenza delle dichiarazioni dell’Amministratore Unico Antonio Di Sanza – evidenzia Lacorazza – e consapevoli della necessità di tenere unita la Basilicata senza che prevalgano contrapposizioni territoriali, segnaliamo alcune lacune in termini di visione strategica e di impostazione. A esempio, quale idea ha il Governo Bardi dell’aviosuperficie a Grumento Nova, nella piena disponibilità della Regione Basilicata? Stiamo parlando di un impianto situato a pochi passi da importanti giacimenti petroliferi e idrici che contribuiscono in modo rilevante alle casse regionali. Ricordo che c’è una Legge regionale (art. 29, L.R. n.5/2015), approvata su nostra proposta, che nell’assumere una visione unitaria prevede per l’aviosuperficie a Grumento Nova una manifestazione d’interesse per individuare il soggetto gestore rispetto ai contenuti che rileviamo essere oggi presenti nella procedura a evidenza pubblica per la pista Mattei. Tale circostanza è rilevabile dalla risposta a una mia interrogazione dell’Assessore alle Infrastrutture Pasquale Pepe nella seduta del Consiglio regionale del 24/09/2024”.



“Abbiamo atteso un po’ di tempo – aggiunge l’esponente del Pd – prima di sottolineare questi aspetti poiché abbiamo a cuore la tenuta unitaria della regione, ma tuttavia ci saremmo aspettati che qualcosa venisse detto sul destino dell’aviosuperficie a Grumento Nova. Chiederemo formalmente alla Giunta regionale – conclude Lacorazza – cosa intende fare per una struttura localizzata in un territorio che determina anche la sopravvivenza del bilancio della Regione e che strategicamente si potrebbe trovare su un collegamento strategico, attraverso l’ex SS 103 tra la Valle dell’Agri e la stazione dell’Alta Velocità Padula – Buonabitacolo”.