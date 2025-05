Lacorazza bacchetta Pepe…che non risponde alle interrogazioni scritte ed orali.

“Da mesi non riceviamo risposte né alle interrogazioni, tantomeno alle richieste di audizioni a cui, nella giornata di ieri, ne abbiamo aggiunte delle altre. Ma se si pensa di farla franca con il silenzio e con la fuga, si casca male. Abbiamo più volte sollecitato e riproposto molteplici domande“. Lo stigmatizza il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge: “Riguardo alle interrogazioni depositate, attendiamo ancora risposte su: ‘ Investimenti rete aeroportuale’ – Interrogazione orale del 01/08/2024, prot.n.3642 a cui è seguita una richiesta di informazioni il 15/01/2025; ‘ Completamento Fondovalle del Sauro e viabilità Valle dell’Agri’ – Interrogazione orale del 30/08/2024, prot.n.3995; ‘ Agenda Maratea’ – Interrogazione orale del 01/10/2024, prot.n.4627; ‘ Rischio idrogeologico e erosione coste’ – Interrogazione orale del 05/11/2024, prot.n.5551; ‘ Problematiche accessi su SS598 Fondo Valle d’Agri e valorizzazione masseria Crisci’ – Interrogazione scritta; del 16/01/2025, prot.n.262; ‘ Servizi FAL anno 2024’ – Interrogazione scritta del 02/11/2025, prot.n.951; ‘ Disservizi e disagi del servizio trasporti dei lavoratori di San Nicola di Melfi’ – Interrogazione scritta del 12/02/2025, prot.n.952, sollecitata in data 19/03/2025, prot.1771”. “Riguardo a quelle orali – prosegue l’esponente del Pd – seppur all’ordine del giorno nelle convocazioni dei vari Consigli regionali e mai discusse, l’assessore Pepe avrebbe potuto anche inviare risposta scritta come hanno fatto altri suoi colleghi in casi analoghi. Immobilismo di cui prendiamo amaramente atto anche sulle richieste di audizione: del 04/09/2024, prot.4096, su ‘ Problematiche infrastrutture a Maratea’ , sollecitata con nota del 20/05/2025, prot.2970 del 09/12/2024, prot.6847, su ‘ TPL, gara lotti extraurbani e spese per dispositivi di attrezzaggio su nuovi autobus’ ; 20/05/2025, prot.2971; del 14/04/2025, prot.2438, su ‘TPL e contratti di servizio con Trenitalia e FAL’ , sollecitata con nota del 20/05/2025, prot.2971”. “Un atteggiamento quello dell’assessore Pepe, tanto censurabile dal punto di vista politico, quanto lesivo delle prerogative dei Consiglieri regionali, di cui pure si dichiara convinto sostenitore. Tematiche – conclude Lacorazza – di cui abbiamo interessato anche il Presidente Marcello Pittella, in quanto garante dell’agibilità istituzionale dei rappresentanti eletti in Consiglio regionale”.

