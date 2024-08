Laboratorio formativo “Play, Act, Work!”: opportunità per i giovani a Matera

“Sono aperte le iscrizioni a “Play, Act, Work!”, laboratorio formativo progettato da Pot in Pot e dalla Compagnia teatrale L’Albero per ragazzi e ragazze dai 16 ai 35 anni interessati a potenziare le proprie competenze trasversali e personali attraverso metodi non convenzionali e creativi. Il laboratorio è articolato in due moduli distinti, che si svolgeranno nei weekend del 24-25 agosto e del 31 agosto-1 settembre a Matera, presso lo spazio Hubout.” E’ quanto si rende noto con un comunicato in cui si specifica che “L’iniziativa, parte del progetto “Neet-flix”, promosso dall’Ufficio comunale per le Politiche giovanili del Comune di Matera con il sostegno di Anci e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresenta un’opportunità per chi desidera migliorare le proprie prospettive lavorative. L’obiettivo è fornire ai partecipanti strumenti utili per accrescere la propria occupabilità, adottando un approccio che riprende le metodologie tipiche del gioco e del teatro.

Il primo modulo, “PLAY”, si terrà il 24 e 25 agosto e sarà guidato dagli esperti di Pot in Pot, che coinvolgeranno i partecipanti in una serie di esperienze ludiche progettate per sviluppare competenze trasversali quali problem solving, pensiero critico e creativo, collaborazione e leadership. Il gioco sarà utilizzato come strumento pedagogico di crescita personale e professionale in un ambiente dinamico e creativo.

Il secondo modulo, “ACT”, si terrà il 31 agosto e il 1° settembre e sarà condotto dai formatori della Compagnia teatrale L’Albero. Nel corso della sessione, il teatro sarà esplorato come strumento di espressione personale e sviluppo delle competenze. Ai partecipanti sarà data l’opportunità di potenziare l’autoconsapevolezza, le abilità comunicative e la capacità di proiettarsi verso il futuro, attraverso esercizi teatrali, giochi di ruolo e attività di storytelling.

I partecipanti a “Play, Act, Work!” potranno vivere un’esperienza formativa stimolante e arricchente, grazie alla guida di professionisti con esperienza nella formazione attraverso metodi innovativi: Pot in Pot è un’organizzazione che supporta giovani, professionisti e aziende nella crescita e nello sviluppo della motivazione e dell’entusiasmo attraverso il gioco; la Compagnia teatrale L’Albero è un collettivo artistico che realizza progetti di educazione e innovazione sociale attraverso il teatro.

Gli incontri si terranno presso lo spazio Hubout a Matera, in piazza Matteotti, con orario dalle 10.00 alle 17.30. La partecipazione è gratuita, grazie al sostegno del progetto “Neet-flix”. I posti sono limitati a un massimo di 20 partecipanti; per iscriversi è necessario compilare entro il 22 agosto 2024 il modulo dedicato: https://forms.gle/1P5hN2Km2FpG3vDS9.

Il progetto “Neet-flix” è parte di un processo di riattivazione delle politiche giovanili nella città di Matera, che mira a creare una rete stabile di soggetti istituzionali e del Terzo Settore che si occupano di educazione non formale, formazione, lavoro e Politiche giovanili, permettendo la costruzione di un ecosistema sostenibile per la condivisione e la formazione, rivolto all’ingaggio permanente e alla riattivazione dei giovani dai 16 ai 35 anni.“

