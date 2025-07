LaBbrin…M’ha ffè, M’ha ffè semb Fest

La Bruna, La BBrin (con due B in dialetto, come è giusto scrivere e pronunciare) per fare Festa tutto l’anno, altro che ‘’’Capodanno dei materani’’ come abbiamo purtroppo letto e sentito nel programma ufficiale del 2 luglio…A pensarci appassionati e soci dell’associazione Ergghiò che hanno messo a punto tutta una sere di idee (non hanno rivelato quali) per un laboratorio ‘’ Labrin’’ che sarà reso noto nei prossimi giorni. Ne suggeriamo un altro che è identitario, ma che potrebbe portare valore aggiunto al rapporto tra u ‘ matarris, i materani, e la Santa Patrona. Ed è il nome Bruna e Bruno e nomi composti. Quanti sono ? In Italia e all’estero. La consuetudine continua, aldilà del calo demografico. Un raduno prima della Festa con le testimonianze degli eredi di questo nome. Un premio al più anziano o al più giovane o alla coppia-e coppie che nel 2025 decideranno di omaggiare la Madonna dedicandole una nuova vita, che un giorno parteciperà alla vita. Sciomm, Ergghiò. M’ha ffè semb Fest in concreto e non cu ‘’minchiar’lazz’’ della FantaBruna. U’ pallaun…



Che belle le discussioni costruttive !

😍

Ieri dopo una bella chiacchierata pubblica, a cui hanno partecipato ragazzi e ragazze di diverse realtà, si è deciso di riorganizzare il LABrin ( Laboratorio Permanente Festa della Bruna) aprendoci alla collaborazione con altre realtà appassionate come noi di 2 Luglio.

È stata una chiacchierata intensa, dove sono nati mille spunti per migliorare quelle che possono essere eventuali pecche nello svolgimento della Festa. Non abbiamo la presunzione di conoscere e capire tutto,anzi, cerchiamo in tutti i modi di dialogare n queste lacune siano colmate da informazioni corrette e libere da pregiudizi.

A bere sarà pubblicato il calendario con i diversi appuntamenti del LABrin, continuate a SEGUIRCI

ERGGHIÒ!

