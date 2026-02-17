L’abbandono di manufatti in amianto a Latronico (PZ). Video-inchiesta di Maurizio Bolognetti.

“La bellezza e i misfatti: il tuo amianto a Latronico” è il titolo di una video-inchiesta di Maurizio Bolognetti, giornalista e segretario dei Radicali lucani dedicata all’abbandono selvaggio e delinquenziale di questo rifiuti pericolosi sul territorio. “Un microfono sempre aperto anche per dar voce a chi non ha voce; un occhio attento su quanto accade nei nostri territori. -scrive l’autore- Il tutto per onorare il diritto alla conoscenza, denunciare omertà e comportamenti mafiosi e riponendo fiducia in coloro che son chiamati a far rispettare le leggi, le regole della civile convivenza, la Costituzione.

La mia telecamera, l’estensione del mio occhio umano, nella mattinata del 16 febbraio ha filmato, in località “Mirricchio” di Latronico, l’ennesimo abbandono criminale di manufatti in amianto.

Nei paraggi lavori in corso, lavori di ristrutturazione di alcuni edifici.

Da dove arriva la notevole quantità di amianto smaltita in due tranche nello stesso luogo? C’è margine per ipotizzare che sia materiale edile derivante da lavori fatti a Latronico?

Siamo certi che tutti i lavori di ristrutturazione fatti sul nostro territorio vengano effettuati in seguito e con le autorizzazioni previste dalla legge? In ultimo, ma non ultimo, siamo certi che certi interventi di ristrutturazione non abbiano determinato la violazione di norme a tutela del paesaggio in zone paesaggisticamente tutelate?

Guardate cosa ho documentato e lasciatemi dir grazie ai Carabinieri Forestali, alla Polizia locale di Latronico e anche alla locale stazione dei CC.” A seguire il link al video: https://www.youtube.com/watch?v=4LF6n-vQ0CI

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.