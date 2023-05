La XC Fontana Cavallina si presenta, appuntamento a Genzano di Lucania domenica 7 maggio

Da domenica 7 maggio, gli occhi degli appassionati di mountain bike cross country saranno tutti rivolti su Genzano di Lucania teatro della prima edizione della XC Fontana Cavallina, seconda gara del circuito campano-lucano X-Country che ritorna a distanza di due mesi dopo l’avvio a Contursi Terme.

In Basilicata, il sodalizio in loco della Lupus Bike propone il suo primo vero appuntamento organizzativo a un anno dalla sua fondazione grazie alla presidentessa Rosa Villano coaudivata dal vice presidente Nicola Di Nella e dai consiglieri Massimo Santarsiero, Antonio Santarsiero e Maria Pino, nell’intento di far decollare la pratica della mountain bike per coinvolgere i più piccoli con la creazione di un mini campo da cross a Potenza.

“La XC Fontana Cavallina è un po’ come la posa della prima pietra della nostra missione, ovvero promuovere il nostro territorio con passione, questo grazie all’input del nostro tesserato Alfonso Lombardi che è residente a Genzano di Lucania. Siamo entrati ufficialmente nel vivo dei preparativi e ci meritiamo l’attenzione dei bikers della nostra regione e di quelle vicine. La Fontana Cavallina storicamente è nota come un complesso architettonico ad anfiteatro entro il quale si innalza un monumento di stile neoclassico con varie fontane e, di fronte, un ampia vasca circolare. Il 25 ottobre del 1978 è comparsa sul francobollo da 120 lire della serie Fontane d’Italia ed è riconosciuta fra le 33 fontane più belle d’Italia e in tanti la potranno ammirare nel suo splendore, lungo il percorso, sia tra i partecipanti che tra gli spettatori” spiegano in una nota gli organizzatori della Lupus Bike.

La gara clou è la disciplina olimpica del cross country: un anello di 4 chilometri con 145 metri di dislivello a giro, da ripetere più volte in base all’età dei partecipanti, sia agonisti che amatori.

Tutto è pronto o quasi a pochi giorni di questa prima edizione molto attesa dagli organizzatori che si avvalgono degli sponsor CiòBio Agricoltura Biologica, Agrimeccanica Lo Buono, Benedetto Serramenti, 2D Group, Whithe Cafè, Guerriero Infissi, Frantoio Oleario Marchione, Sesella Forneria Lucana, Mediterranea, Caffetteria Crema e Cioccolato, Trasporti Piturro Michele, Padovano Drinks, Istituto di Vigilanza Security Department, Farmacia Linsalata, Oro Lucano (coltivazioni biologiche), Sport 82, Pub Mac Lior, Polidoro onoranze funebri, Tabaccheria Gazzanei Nicola, CS Autoricambi, Planetwin, Molino Bruscella, Lepore Calzature, Bottega del Gusto, Outlet Le Griffe, Autocarrozzeria Lorito, Colorificio Laiola, DNA Nutrition (integrazione sportiva), D&D Racing, Bar Iris, L’Orto dei tuoi Nonni (ortofrutticola), Cantine Alovini, Ottica 2D, Beverage e Snack, Socedil (tutto per l’edilizia), Pirotecnica Moderna, Pasticcino d’Oro, Posticchia Sabelli, Polidoro Fiori e Piante. A livello istituzionale da rimarcare la collaborazione stretta con l’amministrazione comunale di Genzano di Lucania, la sicurezza assicurata dalla Protezione Civile, l’associazione nazionale Carabinieri e la Croce Rossa Italiana.

Video promo della XC Fontana Cavallina a questo link https://www.youtube.com/watch?v=0UiM3R4ZfEs

LE PROSSIME GARE 2023 DEL CIRCUITO X-COUNTRY

7 maggio Genzano di Lucania (Potenza) Asd Lupusbike

21 maggio San Cipriano Picentino (Salerno) Ciclopicentia

28 maggio Eboli (Salerno) Rampikevoli Mtb

3 giugno Viggiano (Potenza) Team Bikers Viggiano

18 giugno Palazzo San Gervasio (Potenza) Lucania Bike

2 luglio Visciano (Napoli) Team Bike Visciano

23 luglio Paterno (Potenza) Loco Bikers

6 agosto Ottati (Salerno) Polisportiva Ottati Mtb

20 agosto Matera GS Baser Dilettantistico