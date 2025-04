La vostra firma in Prefettura per ricordare Francesco

Un segno di vicinanza verso Francesco, un Papa vicino alla gente, agli ultimi e con una voce e una presenza costante sui temi della pace, dell’ambiente, della solidarietà, a volte inascoltato, ma che ha fatto della coerenza una testimonianza di vita. Quanti lo vorranno potranno firmare il registro delle condoglianze in Prefettura, fino a sabato 26 aprile, giorno delle esequie a Roma in Piazza San Pietro.



COMUNICATO STAMPA

PROCLAMAZIONE LUTTO NAZIONALE PER LA SCOMPARSA DEL SOMMO PONTEFICE – APERTURA REGISTRO DI CONDIGLIANZE PRESSO PREFETTURA DI MATERA.

In seguito alla proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni deliberato dal Consiglio dei Ministri per la scomparsa del Sommo Pontefice Francesco, è stata disposta presso tutte le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, l’apertura di un registro di condoglianze per tutti coloro che vorranno esprimere in forma diretta il proprio cordoglio.

Pertanto, anche presso questa Prefettura è stato istituito il predetto registro, ubicato al primo piano nel Salone di Rappresentanza, ove i cittadini potranno recarsi dalle ore 9,00 alle ore 19,00 da oggi mercoledì 23 aprile fino alla celebrazione delle esequie di sabato 26 aprile 2025, prevista alle ore 10,00.

Successivamente il predetto registro verrà trasmesso alla sede della Diocesi di Matera.