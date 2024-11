“La voce del silenzio” di Maria Onorati, quella di un mondo contadino che non c’è più

E’ stato presentato a Salandra (MT), venerdì scorso, il libro “La voce del silenzio” di Maria Onorati uscito nel giugno 2023 (Booksprint). Fin qui sarebbe tutto inquadrabile nell’ordinarietà. Nello specifico, invece, c’è qualcosa di straordinario, come straordinaria è la vita in tutte le sue tappe e in tutte le opportunità che ti offre o meno. E quando non si riesce a mettere in atto i propri sogni e aspirazioni nel momento in cui lo si vorrebbe, è raro riuscire a tenerli sempre vivi -seppur riposti nel classico “cassetto”- per poi tirarli fuori e provare a realizzarli nel momento in cui si intravede la possibilità di farlo. Ed è quello che narra la vicenda dell’autrice di questo libro, Maria Onorati che -come scrive lei stessa- “sta facendo adesso che di anni ne ha settanta…quello che non le è stato possibile fare a 7 “. Ovvero scrivere. Scrivere per descrivere da protagonista di quel tempo che fu (perché oramai macerato dalla modernità incombente) rappresentato dal mondo contadino. Con la sua essenzialità, la sua durezza, la sua dignità. Lei, che ha dovuto chiudere con la scuola dopo solo la quinta elementare, ora con la scrittura sembra aver aperto -con l’entusiasmo del neofita- un nuovo capitolo della propria vita. Effettuando nel contempo, una preziosa operazione di trasferimento alle giovani generazioni, una narrazione di fatti e protagonisti che altrimenti sarebbero andata nell’oblio. A seguire una nota inviataci da Mimì Deufemia, amico di Maria, che di tutto questo ha parlato a Salandra insieme alla dottoressa Anna Picardi, il presidente della Pro Loco di Salandra, Antonio Giannini, il Sindaco Geppino Soranno e Giuseppe Ligrani dell’Associazione Carovan Art.

“I ragazzi di oggi -scrive Deufemia- del mondo contadino e di quello che i contadini nel secolo scorso hanno dovuto patire per assicurare una vita dignitosa alle proprie famiglie sanno poco o nulla.

Non conoscono la vita di stenti, le privazioni, lo stato di sfruttamento che i nostri padri hanno dovuto subire.

LA VOCE DEL SILENZIO, il libro che Maria Onorati ha presentato nella meravigliosa Sala degli Affreschi del Comune di Salandra parla proprio di questo.

Il libro è un affresco, uno spaccato di questo mondo che lei racconta in tutte le sue sfaccettature non per sentito dire o perché qualcuno glielo ha raccontato.

Maria Onorati quel mondo lo ha vissuto fin da bambina.

Di quel mondo è stata attrice e protagonista, ne ha subito le sofferenze e le angustie.

Maria, è nata in una famiglia di poveri contadini, con molti figli.

Era una bambina curiosa.

Avrebbe tanto voluto andare a scuola ma la scuola dovette abbandonarla dopo la quinta elementare.

Ironia della vita, come lei racconta nella prefazione al libro, quello che non le è stato possibile fare a 7 anni, lo sta facendo adesso che di anni ne ha settanta.

In questi ultimi anni è, infatti, scoppiata in lei un irrefrenabile desiderio di scrivere, di raccontare quello che vede e osserva.

Ma soprattutto di raccontare il passato, quello della sua infanzia, della sua famiglia e delle passate generazioni.

Di raccontare la storia, come dice lei, di quei nomi che non potremo mai leggere sui libri ufficiali di storia.

Maria non ha la velleità di credere di essere diventata improvvisamente una scrittrice famosa.

Lo scrivere è per lei solo una occasione di riscatto, e, soprattutto, un atto di amore verso una generazione di combattenti che oggi non ci sono più e rischiano di essere dimenticati e inghiottiti dalla palude della indifferenza.

Nel libro si capisce che, nonostante sia tutto cambiato, Maria a quel mondo si sente ancora fortemente legata.

Lo si intuisce dal fatto che accanto alla descrizione semplice e cruda che lei fa dello stato di miseria in cui si viveva, ne sottolinea anche le luci che illuminavano la vita di quelle persone.

La solidarietà umana di quella generazione, il non sentirsi soli rispetto alle disgrazie. La voce del silenzio, è un libro come lei scrive :

“per dare voce a chi non hanno potuto parlare, urlare e far valere i propri diritti, che spesso ha dovuto nascondere le lacrime e sopportare angherie e abusi.”

Persone umili e generose, che in alcuni momenti hanno avuto, però, il coraggio di ribellarsi e di portare avanti battaglie che hanno segnato la loro esistenza.

A cominciare dalla lotte per la terra che sono state una delle pagine più belle della nostra storia.”