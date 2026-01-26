La voce degli ultimi: “La Topastra” di Benni al Circolo La Scaletta

Giovedì 29 gennaio alle ore 20 nella sede del Circolo La Scaletta a Matera in via Sette Dolori 10 e sabato 31 gennaio, sempre alle ore 20, nella sala consiliare di Pomarico, prosegue la rassegna teatrale “…ai monologhi”, giunta alla V edizione, promossa da Metateatro e dal Circolo Culturale La Scaletta. con il patrocinio della Regione Basilicata, della Provincia e del Comune di Matera e la collaborazione del Comune di Pomarico.

Il doppio appuntamento di questa settimana è dedicato a “La Topastra” di Stefano Benni, interpretata da Donisa Mazzoccoli.

La Topastra è un monologo che dà voce a una figura marginale, osservatrice lucida e implacabile della società umana. Attraverso un linguaggio ironico, grottesco e profondamente poetico, il testo ribalta i punti di vista, mostrando come ciò che viene definito “mostruoso” o “inferiore” finisca per rivelare le contraddizioni, le paure e le violenze della cosiddetta normalità.

Il racconto procede per immagini e affondi improvvisi, alternando momenti di comicità amara a passaggi di forte intensità emotiva. La protagonista non cerca empatia né indulgenza: espone, accusa, racconta. Ne emerge un ritratto feroce e insieme fragile, capace di mettere in discussione lo sguardo dello spettatore.

Nell’interpretazione di Donisa Mazzoccoli, il monologo si sviluppa in una messa in scena essenziale, fondata sull’uso rigoroso di voce e corpo. Il confronto diretto con il pubblico rende il testo di Benni attuale e necessario, trasformando il racconto in un atto teatrale di denuncia e consapevolezza.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.