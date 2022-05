La vigilia della Bruna con Jimmy Sax Matera per la prima del Melodye Music Fest

Venerdì 1 luglio nel suggestivo complesso Cava del sole di Matera, nella notte che introduce all’attesa festa patronale in onore della Madonna della Bruna, Anonima group e Uncode concerti, con la partnership di Wondermanage, proporrà il concerto del noto sassofonista internazionale Jimmy sax accompagnato dalla The Symphonic Dance Orchestra guidata dal maestro Vincenzo Sorrentino.

Questo importante evento sarà il primo appuntamento del Melodye Music Fest, cartellone itinerante di concerti, che si svolgerà tra Matera, Gallipoli (Le), Ginosa e Castellaneta marina (Ta) nelle location Cava del Sole, Parco Gondar, Elephant park e Albatros beach club. Sul palcoscenico si esibiranno i più importanti artisti del panorama nazionale quali Luchè, Madame, Irama, Fiorella Mannoia, Tommaso Paradiso, Aka 7 e altri ancora.

Nella città dei Sassi interverrà l’artista di origine francese, all’anagrafe Jim Rolland. Questo sassofonista moderno e ricercato, nonché carismatico performer, è l’autore del successo mondiale “No man no cry”, certificato disco d’oro in Italia. Questa una hit, ballata nei dancefloor di tutti i club, su Youtube conta più di 140 milioni di visualizzazioni. Ma sono numerosi i successi di Jimmy. In Francia ha raggiunto un platino per il singolo “Ibiza”, realizzato insieme a JUL, artista tra i più ascoltati sul territorio francese. Ancora “From Now On”, “Time”, “Alleluia”, “Worakls”, “Silence” sono alcuni dei brani più apprezzati dai suoi fan. Il segreto del suo successo è il sound del suo sax, caratterizzato da sonorità che ben si accostano ai generi elettronici del momento. Questo evidenzia il suo mondo sonoro cosmopolita. Grazie a questa sua qualità ha avuto la possibilità di collaborare con importanti dj producer internazionali come David Guetta e Bob Sinclar, ma anche con colonne portanti della musica come Gloria Gaynor. Così dopo anni di esibizioni in giro per le migliori discoteche italiane, con un’orchestra torna a girare lo stivale prima nelle piazze, nel corso di questa estate e poi i teatri, nell’inverno 2022.

Ad accompagnare Jimmy Sax ci saranno i musicisti della The Symphonic Dance Orchestra diretta da Vincenzo Sorrentino. Durante il concerto, che si terrà nella zona “Arena”, sarà eseguito un repertorio che toccherà brani classici della tradizione dance ed elettronica. Non mancheranno la hit “No Man No cry” e le cover di “Una Mattina” di Ludovico Einaudi e “Il padrino”, oltre a tanti temi epici, insieme a una serie di sorprese live.

Al termine del concerto seguiranno le selezioni musicali di alcuni dei più rinomati dj della Basilicata e della Puglia. Ampio spazio, infatti, sarà dato ai talenti del territorio. Questo si concretizzerà nella zona “Il villaggio” nella quale si terrà il “brunellON” dove si esibiranno cantanti, gruppi musicali e performer locali.