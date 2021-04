Loro, i residenti dei rioni Sassi e altri cittadini materani che lo scorso anno dovuto raggiungere i rioni Sassi, beccandosi una multa ritenuta immeritata https://giornalemio.it/cronaca/sindaco-prefetto-quelle-multe-per-la-ztl-nei-sassi-vanno-annullate/ insistono. E in assenza di risposte si sono rivolti al difensore civico regionale, Antonia Fiordelisi, per aver giustizia chiedendo di ristabilire equità e varietà. Dovrebbe muoversi qualcosa e chissà che un confronto, con le diverse osservazioni giuridiche non cambi qualcosa.



I cittadini inascoltati, spiega l’ing. Venezia, si rivolgono al DIFENSORE CIVICO REGIONALE con una

SEGNALAZIONE E RICHIESTA DI INTERVENTO

Con una richiesta di intervento presso il Comune e la Prefettura di Matera per quanto di competenza, con riferimento alle sottoelencate questioni.

Ci rivolgiamo a Lei Antonia Fiordelisi in qualità di Difensora Civica a tutela dei diritti e interessi delle persone e quale promotrice della buona amministrazione, al fine di renderla edotta di una

incresciosa situazione che ha coinvolto diversi residenti e lavoratori che accedevano con auto

negli antichi rioni Sassi dal 10/10/2020

Si ritiene che l’amministrazione, predisponendo, come da N. Ordinanza : OrdDec00498/2020, una telecamera in uscita nei due varchi di accesso nei rioni Sassi, ossia Via D ’Addozio e Via Madonna

Virtù, non abbia adottato idonee strategie per informare adeguatamente la cittadinanza sulla entrata in funzione del nuovo dispositivo, operazione che avrebbe dovuto essere oltremodo segnalata ed

evidenziata dal momento dell’entrata in funzione poichè interrompeva lunghi anni di consuetudine in cui, a parità di cartellonistica, le telecamere avevano funzionato solo in entrata e non potevano essere percepibili dall’ utente della strada.

Le chiediamo di intervenire sia perché un cittadino che reitera, anche nello stesso giorno, un

comportamento che lo induce a trasgredire, è chiaro, che non ha contezza di quello che fa; peggio ancora, l’invio dei verbali di infrazione a distanza di mesi non ha consentito una rapida correzione dei comportamenti, generando così fiumi di sanzioni al punto da ipotizzare una vera azione vessatoria delle amministrazioni nei confronti della cittadinanza, già provata dalla situazione attuale che tutti conosciamo.

E’ sconfortante che ad oggi all’istanza destinata al Sindaco e al Prefetto ½ PEC l’11/03/21, di cui le alleghiamo copia, non sia seguita alcuna risposta o cenno di attenzione.

Sarebbe opportuno che le autorità competenti integrassero con adeguate segnalazioni i varchi di

accesso ai rioni Sassi affinché questa incresciosa situazione possa cessare e non coinvolga altri

cittadini che, non adeguatamente informati nel periodo di introduzione del nuovo provvedimento

e non supportati da una segnaletica adeguata che evidenzi il differente funzionamento delle

telecamere sul posto, possano continuare inconsapevolmente a infrangere le normative vigenti. Sarebbe inoltre opportuno posizionare le suddette telecamere ad una distanza maggiore dai varchi

di accesso per garantire la distanza di m. 80 previsti dal legislatore e soprattutto per consentire

all’utente della strada che cade in errore di poter fare retromarcia.



La telecamera posta dopo una curva e in discesa, porterebbe a pensare che possa trattarsi più di

una trappola frutta soldi, che di una indicazione stradale.

Le chiediamo, pertanto:

• di fare in modo che si possa procedere all’’annullamento, in autotutela, ai sensi della L.

241/90, di tutti i verbali emessi ed emanati in pendenza della predetta situazione essendo stata

l’utenza delle suddette zone indotta in errore e non può, nel comportamento degli stessi,

ravvisassi una consapevole volontà di trasgredire scientemente al precetto normativo

• la predisposizione di una aggiornata ed adeguata segnaletica stradale, con indicatori

luminosi, e con le opportune distanze che evidenzino i varchi in entrata e uscita.

Si confida in un suo pronto intervento a garanzia dei diritti dei cittadinanza, che pur avendo già

pagato buona parte dei verbali ricevuti non può fare a meno di sentirsi vessata e inascoltata.

Ing. Domenico Venezia mob. 335 8376265