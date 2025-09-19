La vicenda della pluriclasse a San Mauro Forte, forse, verso una soluzione

Si è svolta ieri mattina a Matera, nell’ufficio del nuovo Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Matera, Francesco Greco, un incontro in merito alla vicenda della pluriclasse delle elementari di San Mauro Forte in cui sono stati aggregati alunni di ^ e di 5^ e che ha provocato la protesta dei genitori. Erano presenti all’incontro il Vice Sindaco Marco Diluca, i due rappresentanti di istituto (Luciano Tricarico e Luigi Auletta), due rappresentanti di classe (Rosanna Grasso e Rosario Racaniello) e la dirigente scolastica Livia Casamassima. Un incontro -ci riferiscono- che si è svolto in un clima costruttivo nel tentativo di trovare una soluzione che consenta in qualche modo di concludere nel modo migliore possibile, nella situazione data, lo stato di agitazione delle famiglie che in questi giorni comunque non hanno mollato dopo la protesta di sabato scorso, con i loro bimbi che da allora non hanno comunque frequentato la scuola. Anche oggi i bambini non sono entrati, ma tutti insieme sono stati riuniti nei locali dell’ex scuola mobile dove sono stati intrattenuti da maestre in pensione che hanno di buon grado prestato nuovamente servizio. Questo nel mentre in un altro locale si è svolto un incontro con i genitori a cui sono state riportate le novità acquisite durante l’incontro materano di ieri e quindi decidere sul da farsi. Sostanzialmente, sebbene il nuovo dirigente scolastico provinciale abbia dimostrato ampia disponibilità al superamento della pluriclasse in questione, ma dovendo trovare una soluzione che -ad anno scolastico avviato e che non terremoti troppo quanto già in essere nel medesimo plesso scolastico (ovvero le altre tre classi già strutturate)- sarebbe stata posta sul tavolo anche una proposta che -sebbene contempli comunque il mantenimento formale della “pluriclasse 1^ e 5^”- prevede una articolazione delle ore di lezione da svolgersi per la maggior parte in aule separate. Ovvero, le 40 ore curriculari verrebbero svolte per 18 (mensa, religione, musica, arte…) con tutti gli alunni, mentre 22 di esse (sulle materie con maggiore differenziazione di programma) si svolgerebbero in aule separate per la 1^ e per la 5^. Questa, dunque, sarebbe la soluzione in campo che potrebbe, sebbene parzialmente, soddisfare le richieste delle famiglie che però, al momento non smetto di aspettarsi il superamento anche formale e sostanziale della pluriclasse. Ovviamente il problema pluriclasse è una piaga che continuerà a permanere se non interverranno norme nazionali e risorse atte a garantire il diritto allo studio (qualunque sia il numero degli alunni) nelle comunità come quella di San Mauro Forte. E qui è forte l’assenza della politica che dovrebbe (distrarsi un poco dalle campagne elettorali e candidature varie) e battersi per questioni così vitali come queste ed imporle a livello del dibattito parlamentare, proprio ora che si tornerà a parlare di Legge di Bilancio. Ovvero i cordoni della borsa. Altrimenti toccherà agli amministratori di turno di questi piccoli comuni (che siano a turno di destra o di sinistra) diventare parafulmini della legittima rabbia delle famiglie che non possono tollerare che il diritto all’istruzione dei propri figli sia considerato di serie B. E su questo che, sempre nella giornata di ieri, ha colto l’occasione il Vice Sindaco di San Mauro Forte rimasto a Matera per prendere parte all’incontro previsto nel salone Provinciale sul dimensionamento scolastico (presenti i dirigenti scolastici di tutte le scuole della provincia, il presidente della provincia, il provveditore e i sindaci) e ribadire che, come ha detto: “Noi amministratori non possiamo reggere in queste situazioni. Ci tocca anche contenere la rabbia di cittadini che vedono continui tagli ai servizi essenziali. Il mio è un grido d’aiuto per la sorte dei nostri paesi costretti davvero a chiudere”. E chiedendo “supporto alle istituzioni sovracomunali per le aree interne sempre più falcidiate da tagli a santità, scuola, trasporto“. Tornando, invece, alla vicenda pluriclasse vedremo nei prossimi giorni se e quale sarà la soluzione che verrà adottata dopo quanto emerso nell’incontro di ieri. Con i genitori che -come ci conferma Tricarico- nell’attesa mantengono ferma la protesta.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.