La via cinese per lo sbocco dei prodotti lucani. Missione del Codacons Basilicata a Nanjing.

“Il Codacons Basilicata sbarca in Cina per portare in Oriente le eccellenze locali della Lucania.” Lo si apprende da una nota in cui si legge che “Su invito della Svimar (Associazione per lo sviluppo del mezzogiorno e delle aree interne) presieduta da Giacomo Rosa e da Michele Laurino quale delegato per gli enti locali, il Codacons Basilicata ha partecipato all’incontro istituzionale svoltosi in Cina nella città di Nanjing alla presenza dei rappresentanti del governo cinese. Tale incontro istituzionale, trasmesso dalle più importanti emittenti televisive cinesi, ha avuto ad oggetto lo scambio culturale e commerciale tra l’Italia e la Cina. Assieme al Codacons i rappresentanti delle eccellenze del Mezzogiorno, che oltre a presentare i loro prodotti, hanno avuto modo di allacciare proficui contatti con i loro omologhi cinesi e già sono nate molte iniziative sia culturali che imprenditoriali per l’interscambio tra due culture così lontane e oggi così vicine. Il Codacons Basilicata, in tale interscambio tra i due popoli, ha proposto il Made in Italy quale modello di sviluppo sostenibile, che cerca di mitigare un capitalismo interessato solo ai numeri ed al profitto inserendo tra gli obiettivi da perseguire anche la tutela dei consumatori, in modo da contemperare le due opposte esigenze. Il modello proposto dal Codacons al governo cinese è quello per cui i consumatori non sono solo l’anello finale di una catena produttiva, ma rappresentano l’anello debole a cui è rivolto il sistema produttivo che deve tutelarne la salute ed i diritti: suggerendo, grazie all’esperienza pluridecennale dell’associazione, un modello consumeristico che affianchi fattivamente il sistema produttivo tutelando la salubrità dei prodotti. Una nota particolare merita l’organizzatore, il motore e l’ideatore di tale evento istituzionale che è lo chef Antonino Scordo, che da anni promuove la cultura ed il Made in Italy facendosi apprezzare e stimare nel complesso ed articolato mondo cinese. Ad Antonino Scordo va il ringraziamento a nome della Basilicata e dei consumatori lucali per tutto quello che sta facendo nel silenzio e nella discrezione di chi non cerca di apparire, ma di essere.”

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