La vera storia di Isabella…raccontata al ”Morra” di Matera

E non poteva che farlo il collega Pasquale Montesano da Valsinni (Matera), proprio come la sfortunata ma romantica poetessa Isabella, che vide stroncati amore e vita per mano dei suoi parenti. Un libro, pubblicato da Altrimedia, ne ha riproposto la figura e la testimonianza fino all’ultimo sacrificio, difficile per quei tempi (nel 1500) dove il ruolo della donna non andava oltre il focolare e doveva piegarsi alla volontà dell’uomo, anche a costo della propria esistenza. Un esempio di donna coraggiosa, con tanta passione per la poesia e anticipatrice del Romanticismo.



L’incontro del giornalista e storico locale Pasquale Montesano, autore di altri lavori su Valsinni, con studentesse, studenti, preside, docenti dell’Isabella Morra di Matera è stato un tuffo nel passato alla scoperta di una figura identitaria per la storia letteraria, per quanto le donne hanno fatto e pagato (purtroppo) per aver voluto emanciparsi da un contesto e da situazioni che offrivano davvero poche opportunità. Figuriamoci nell’antica Favale. Un bell’esempio di coerenza e di tenacia per le giovani donne, esortate a perseguire fino in fondo sogni, desideri progetti. E l’Isabella Morra è la scuola ideale per conseguirli.,



DONATE ALL’ISTITUTO “I. MORRA – L.DA VINCI” 14 copie “La vera storia di Isabella Morra” di Pasquale Montesano

Gli studenti e le studentesse delle classi II A SC, III A SC, III C SASS e IV B SASS questa mattina hanno partecipato alla presentazione del libro “La vera storia di Isabella Morra” di Pasquale Montesano. Il saggio racconta le vicende storico-letterarie di una delle voci più belle del 1500. Dopo i saluti e l’introduzione della dirigente scolastica, prof.ssa Caterina Policaro, l’autore ha dialogato con i ragazzi, incuriositi e attenti all’argomento, che durante l’incontro, moderato dalla professoressa Mariangela Lisanti, hanno posto ai relatori alcune domande. Il dottor Attilio Caruso, per omaggiare l’istituto, intitolato a Isabella Morra, ha donato alla scuola 14 copie del saggio. “La storia di Isabella Morra, di cui la nostra scuola si fregia del nome, – ha spiegato la preside Policaro – doveva trovare spazio qui, nel nostra scuola, che offre sempre occasioni di approfondimenti culturali.



Sinossi di Michele Mirabella

Su questa vicenda non esiste solo la voce perfetta del critico letterario Croce, dello storico Croce, dello scrittore Croce, ma esiste una pubblicistica, come dicevo folta e interessante cui si aggiunge questo scritto La vera storia di Isabella Morra. Vita e morte di una poetessa di Pasquale Montesano. In questo saggio che si unisce alla prima citata opera e ad altre di questo intelligente e coltissimo autore sono molti i chiaroscuri che si spiegano in meticolose e rigorose pagine di storia: il compendio di notizie affollatissimo di nomi e date, luoghi e toponimi, viaggi e indugi storiografici benemeriti, contribuirà a chiarire non solo agli studiosi, ma, anche ai lettori appassionati di vicende storico-letterarie aspetti portati alla luce di una vicenda umana che si fa letteratura storica proprio per risarcire la historia cordis che poteva essere soffocata dalla retorica. A Benedetto Croce sarebbe piaciuto. (Michele Mirabella)