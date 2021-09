Domenica 19 settembre 2021 alle ore 20 nell’Auditorium San Giuseppe Artigiano a Matera per il “Matera Music Festival” è in programma “La vedova allegra”, la celebre opera di Franz Lehár in una nuova produzione di Associazione Culturale “Rocco D’Ambrosio”, Lucania Arte Teatro eLams Matera.Personaggi e interpreti: La vedova Hanna Glawari è Erika Liuzzi, il conte Danilo è Leonardo Gramegna, il barone Mirko Zeta è Vincenzo Parziale, Valencienne è Martina Tragni, Camille de Rossillo è Nicola Malagnini, Sylviane è Antonella Maria Tufarelli, Olga è Emanuela Casciabanco, attrice e narratrice Monica Petrara, Maestro al pianoforte Anna Taffarel, coreografie di Rossella Iacovone, balletto ASD Oltre Danza di Matera. Regista Enzo Di Matteo, direzione musicale di Giovanni Pompeo.Per informazioni contattare i seguenti numeri: 0835.336213 oppure 327.9153998 oppure inviare una mail a: info@lamsmatera.it Ingresso libero fino ad esaurimento posti, consentito solo con Green Pass.L’evento rientra tra le iniziative del Comune di Matera per il cartellone “Estate materana 2021”ed è sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Basilicata.Il regista Enzo Dimatteo, baritono di chiara fama, ha cantato nei più importanti teatri italiani ed esteri, in particolare il Teatro regio di Torino, il teatro Massimo di Palermo, il teatro San Carlo di Napoli, il teatro dell’Opera di Roma e i teatri di Parigi e Londra. E’ stato protagonista in numerose opere liriche (Il Barbiere di Siviglia, Don Pasquale Fedora, Elisir d’amore, Falstaff, Così fan tutte), insieme a Placido Domingo, José Carreras, Montserrat Caballe, Mirella Freni e tanti altri. E’ stato diretto dai più grandi direttori d’orchestra come Zubin Metà, Peter Maag, Boninge Renzetti e Gianandrea Gavazzeni.Enzo Dimatteo ricopre il ruolo di presidente dell’Associazione Lucania Arte Teatro ed è docente di Canto presso il Conservatorio di Musica Egidio Romualdo Duni di Matera.Il M° Giovanni Pompeo, direttore artistico della rassegna prodotta dall’Associazione Culturale “Rocco D’Ambrosio”, esprime “soddisfazione per aver realizzato un nuovo allestimento di questa celeberrima opera di Lehàr, ancor più per aver pensato ad un luogo periferico di Matera, la Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, quale location dell’evento, con la finalità di avvicinare alla musica e all’opera nuovo pubblico”.Il M° Pompeo, docente del Conservatorio di Matera, è direttore d’orchestra con all’attivo numerosissime produzioni in Italia e all’estero (Germania, Spagna, Romania, Bulgaria, Serbia, Albania, Russia, Messico, Israele, Egitto).