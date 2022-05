Il tema scelto per il sesto congresso del sindacato Uil della Pubblica Amministrazione della provincia di Matera,” Navighiamo in acque tempestose, serve

un faro che indichi la via!”, è di quelli che la dice tutta su quanto ancora resta da fare per moderninzzare e rendere efficiente la macchina amministrativa del BelPaese, che al Sud ha problemi di innesco e di rifornimenti di carburante (risorse umane e finanziari) adeguati. E il segretario uscente Bruno Di Cuia, nella corposa relazione intraoduttiva, ai lavori hanno lanciato proposte, espresse osservazioni, fatto critica e anche autocritica anche per conto di quanti non ci mettono la faccia e sono bravi solo a protestare. Naturalmente è andato per le generali e per i particolari, tenendo la barra dritta e invitando i lavoratori di oggi, ma anche gli stessi cittadini a contribuire alla ripresa per il Paese.Perchè se non ci sono servizi o sono carenti i costi sociali si pagano in termini di emigrazione e disoccupazione. Segnali e messaggi che ha passato al neo segretario Bruno Cifarelli. Auguri e…buon lavoro”!



Lo “slogan” che abbiamo scelto per questo VI Congresso UILPA

Territoriale di Matera è “Navighiamo in acque tempestose, serve

un faro che indichi la via!”. A sintetizzare la situazione in cui

ancora si trova la Pubblica Amministrazione.

Gli anni 2020 e 2021 appena trascorsi, non sono stati facili per

nessuno a causa della grave pandemia da COVID 19 che tanta

sofferenza e dolore ha causato. Alla pandemia ancora non del

tutto superata, ma si è affiancata un’altra grave situazione di

allarme mondiale dovuta alla guerra scatenatasi nel cuore

dell’Europa, ed è notizia recente l’affacciarsi di un nuovo

possibile focolaio pandemico il “Vaiolo delle Scimmie” che ci

auguriamo non si conclami.

Di questo né hanno risentito anche i servizi offerti ed erogati dalla

Pubblica Amministrazione, che già sconta un sentire distorto e

diffuso, artatamente alimentato tra i cittadini. La Pubblica

Amministrazione è l’asse portante dello sviluppo di un Paese, da

cui non si può prescindere.

Il periodo pandemico attraversato ha dimostrato come, quando in

Italia pativamo il dolore di famiglie per la perdita dei loro cari a

causa del COVID, quando le fabbriche erano costrette a chiudere

e fermare la produzione per arginare la diffusione di un virus

sconosciuto e letale, i dipendenti della Pubblica Amministrazione

hanno continuato a lavorare, garantendo, tra molte difficoltà e

con sacrificio personale, una continuità nella erogazione dei

servizi pubblici.

Se i lavoratori privati costretti a non lavorare sono riusciti a

percepire l’indennità di disoccupazione, è grazie ai dipendenti

dell’INPS che hanno continuato ad operare; se si è riusciti a dare

l’assistenza sanitaria a chi contraeva la malattia da COVID 19, lo

dobbiamo agli addetti ai servizi sanitari che quasi a mani nude

hanno continuato a fornire le loro prestazioni; se è stato garantito



il soccorso urgente a coloro che venivano coinvolti in incidenti di

qualsiasi natura, lo dobbiamo ai Vigili del Fuoco che hanno

continuato a lavorare, e che per questo hanno anche patito

vittime; se nei penitenziari è stato garantito il servizio di custodia

e assistenza ai detenuti lo dobbiamo agli operatori della polizia

penitenziaria che non hanno rinunciato a svolgere il proprio

lavoro. Ed ancora aver mantenuto funzionanti i Tribunali, non

aver interrotto la vigilanza in tema di sicurezza sul lavoro, è stato

possibile grazie ai lavoratori dipendenti pubblici che hanno

continuato ad essere sempre operativi, seppur a distanza

applicando la modalità di lavoro in smart working, e laddove ciò

non era possibile garantendo la presenza fisica a turno in ufficio.

Questi sono le donne e gli uomini della Pubblica Amministrazione,

che lavorano con dedizione e spirito di servizio in condizioni

spesso devastanti e precarie. E voi tutti ne avete piena

consapevolezza.

Il Congresso

Il Congresso che stiamo celebrando, che ripetiamo ogni quattro

anni, scandisce il tempo della nostra Organizzazione e

rappresenta il momento della verifica ed approfondimento di

quello che si è fatto, ma soprattutto il momento della proposizione

degli obiettivi che vogliamo raggiungere nel prossimo futuro.

Questo momento ha una forte rilevanza interna, e rappresenta

soprattutto un’occasione per affermare la centralità della

funzione del Sindacato nelle dinamiche sociali ed economiche del

nostro Paese.

Dall’ultimo appuntamento, avvertiamo ancora che il mondo del

lavoro continua a fare i conti con le conseguenze di una crisi che

resta troppo lontana dalla sua soluzione strutturale, in modo

particolare nella realtà che viviamo.

Il Sindacato

In questi ultimi anni, il movimento sindacale è stato oggetto di un

vero e proprio attacco concentrico costruito nel tentativo di

indebolire l’efficacia della sua azione. Sono state condotte

campagne di stampa di delegittimazione per affermare la volontà

di marginalizzazione concretizzatasi nella riduzione drastica del

già carente dialogo sociale, propugnando una sterile

disintermediazione. Nel tempo, però, è emersa in tutta evidenza

la difficoltà a governare senza tenere nel giusto conto le esigenze

e le valutazioni dei destinatari dei vari provvedimenti (lavoratori,

pensionati, giovani, cittadini). Proprio l’azione e la volontà di

costoro ha consentito la ripresa e il riaffermarsi del dialogo

sociale.

La Uil è stata determinante in questo cambiamento di scenario,

per la fermezza e la caparbietà con cui ha fatto valere queste

ragioni, conquistandosi una centralità nell’interlocuzione con le

Istituzioni riconosciuta da tutti, mantenendo sempre vivo il confronto, sino all’ultimo secondo utile. Concentrata sul merito

delle questioni, sempre e solo sul merito, arma vincente per una

efficace strategia riformista e riformatrice.

Contratti, contrattazione

Contratti e contrattazione costituiscono il cuore dell’azione

sindacale: sancito all’articolo 39, dalla nostra Costituzione.

Sarà un caso ma, al di là della più complessiva azione politica di

interdizione, ad opera dei detrattori del Sindacato, è proprio su

questo terreno concreto che sono state esercitate le operazioni

di contrasto più significative. Con particolare accanimento nel

pubblico impiego: abbiamo assistito a un esplicito blocco della

contrattazione che, congiunto a quello del mancato turnover, ha

determinato un impoverimento complessivo dei singoli lavoratori

e lavoratrici, ma anche e soprattutto della stessa “macchina”

della Pubblica Amministrazione. Il risultato è stato uno solo: per

anni, milioni e milioni di lavoratori e lavoratrici, che con il loro

onesto e diligente impegno quotidiano hanno contribuito a tenere

a galla, questo Paese, non sono stati rispettati nei loro diritti

fondamentali.

Di fronte a questa drammatica situazione, la UIL con una decisa

iniziativa sul rinnovo dei contratti, ha dato l’abbrivio a una nuova

stagione, proprio sfruttando sindacalmente una particolare fase

della complessa dialettica politica, riuscendo a sbloccare

l’impasse dei rinnovi contrattuali che dopo mesi di faticose

trattative, forzando ancora una volta le titubanze del datore di

lavoro pubblico, ha portato alla firma del nuovo CCNL per il

comparto delle Funzioni Centrali.

Le parti sociali hanno una grande responsabilità nel sostenere

l’economia nazionale. La crescita salariale è invocata a gran voce

persino dalle più ferree istituzioni europee. Restituire un

persino dalle più ferree istituzioni europee. Restituire un
dignitoso potere d'acquisto ai lavoratori e lavoratrici, infatti,determina le condizioni per rimettere in moto i consumi e la

domanda interna, con benefici indubbi per tutta l’economia.

Questo risultato si può ottenere agendo anche sulla leva

contrattuale. Se i consumi languono l’economia ristagna e sono

inevitabili le conseguenze negative sugli assetti produttivi e

sull’occupazione.

La rivendicazione dei rinnovi contrattuali va intesa anche come

difesa del ruolo sociale del servizio pubblico. La scolarità e

l’istruzione universitaria, il fisco equo, la salute, la previdenza,

l’assistenza, la sicurezza, la tutela ambientale sono tutti temi che

insieme compongono la misura della soddisfazione sociale: per il

nostro ruolo, quindi, non possiamo non rivendicare una

partecipazione alle scelte che ne decidono i livelli di

organizzazione e diffusione.

Per questo, anche nel rivendicare rinnovi contrattuali per i

lavoratori pubblici si vuole non solo sostenere una giusta

ricompensa e la tutela del potere d’acquisto di chi lavora nella

Pubblica Amministrazione, ma si vuole affermare un

cambiamento delle precedenti e persistenti impostazioni

finalizzate alla riduzione dei servizi. La UIL lo vuole fare

attraverso una vera democratizzazione dello Stato che introduca

la partecipazione e dei lavoratori.

La difesa del ruolo sociale del servizio pubblico è fondamentale

nella nostra democrazia ed è una scelta di progresso e di civiltà.

Per cui è sicuramente fondamentale puntare all’efficienza delle

amministrazioni pubbliche e alla valorizzazione di chi ci lavora,

tutti dobbiamo sentirci impegnati per raggiungere questo

obiettivo Sviluppo più giusto tramite una Pubblica Amministrazione
efficiente

efficiente



La salvaguardia di un modello di Stato sociale nell’era della

globalizzazione dipende dalla possibilità di rafforzare il Welfare

pubblico e allargare il perimetro dello Stato in economia. Se ciò

non si realizzerà, verranno meno le condizioni per mantenere la

solidarietà e la coesione, ed ai cittadini sarà negato un modello di

riferimento per promuovere uno sviluppo più giusto e sostenibile.

La Pubblica Amministrazione, quale patrimonio di tutti i cittadini,

deve garantire le pari opportunità a tutti, prescindendo dal ceto

sociale e dal luogo di nascita. Dobbiamo affermare con forza le

motivazioni dell’intervento pubblico e della spesa sociale.

Rinnovamento della Pubblica Amministrazione

La Uil è convinta della necessità, oramai non più rinviabile, di

rinnovamento profondo della Pubblica Amministrazione.

Necessario un deciso cambio di passo nelle politiche fino ad ora

adottate; necessaria un’inversione di tendenza che si traduca in

una visione nuova della Pubblica Amministrazione più

rispondente al suo ruolo. Una Pubblica Amministrazione non più

vista esclusivamente come mera spesa improduttiva, bensì come

garante dell’equilibrio e del benessere sociale della comunità.

Riforma fondata su solidarietà e coesione.

La riforma dell’assetto dello Stato non può essere ancora

relegata a vuoti slogan per affrontare una campagna elettorale.

Efficienza, qualità, efficacia, razionalizzazione devono uscire dal

vocabolario dei discorsi programmatici ed entrare nella realtà

delle cose da fare. Tematiche che rappresentano altrettanti diritti

garantiti dalla Costituzione e la loro corretta applicazione non

ne usufruisce.

Questo approccio è degenerato e ha creato un solco profondo tra

cittadini e Amministrazione Pubblica, allorquando si è perso il

senso stesso della solidarietà e dello spirito di servizio, sostituiti

dalle convenienze economiche e dalle logiche contabili,

incompatibili con lo stato sociale.

Occorre recuperare valori come solidarietà, coesione e

uguaglianza: dalla corretta declinazione di questi principi deriva

la corretta espressione e il corretto esercizio dei diritti civili per

tutti i cittadini. Bisogna ricercare una nuova equità e sconfiggere

la linea neo liberista in economia con una nuova battaglia politica,

economica e sociale.

Crescita del Paese e Pubblica Amministrazione

Il nostro Paese è passato dallo sfascio economico, produttivo e

strutturale del secondo dopoguerra a un livello di sviluppo e di

benessere diffuso, ancorché in maniera non del tutto omogenea

per tutti e in tutte le aree del paese, ma certamente con

caratteristiche di qualità superiore a qualsiasi altro momento

della nostra storia.

L’intervento statale e la Pubblica Amministrazione

innegabilmente hanno svolto il ruolo di volano e di sostegno

concreto a questo sviluppo, e con tutta l’organizzazione dei

servizi pubblici ed delle aziende pubbliche hanno consentito

all’Italia di raggiungere l’obiettivo di essere la quinta potenza

economica nel mondo, ruolo che oggi stenta ad essere

mantenuto.

Per superare l’attuale modello di società, bisogna riaffermare

l’intervento pubblico e lo stato sociale come strumenti

indispensabili per avviare politiche di riforma strutturale per uno

sviluppo sostenibile. D’altronde è la nostra Costituzione che,

conformemente ai principi di democrazia sostanziale a cui si

ispira, ribadendo l’unitarietà dello Stato: “La Repubblica, una è

indivisibile”, impegna il Legislatore ad attuare i servizi che lo

Stato deve erogare, in maniera omogenea su tutto il territorio

nazionale e per tutti i cittadini.

La pandemia da COVID 19 e la susseguente situazione di guerra

nel cuore dell’Europa hanno messo in forse l’offerta e la

distribuzione di servizi sociali essenziali e impongono a ripensare

ed attuare una più oculata e misurata distribuzione di questi,

addirittura a ridisegnare e contrarre i compiti assistenziali dello

Stato con grave danno per i cittadini che devono spendere di più

a fronte di servizi ancora non puntuali e ancora poco diffusi. La

conseguenza è che i servizi sociali attualmente erogati

evidenziano la degenerazione burocratica, l’impoverimento, la

rinuncia o addirittura il ridimensionamento delle prestazioni

come, una per tutte, quelle mutualistiche.

Necessario integrare al modello dello Stato di Diritto, che vede

affermare il principio dell’eguale soggezione alla legge di tutti i

cittadini, allo Stato Sociale imposto, all’articolo 3 dalla

Costituzione italiana. Il Legislatore deve rimuovere gli ostacoli

affinché tutti i cittadini che si trovino in situazioni di inferiorità a

causa delle loro condizioni economiche e sociali, abbiano

medesime opportunità e possano godere tutti dei medesimi diritti

loro formalmente riconosciuti:

disoccupazione o di inoccupazione o di occupazione precaria;

l’inviolabilità del domicilio: quando in molti non hanno

un’abitazione degna di questo nome;

il diritto fondamentale alla salute: quando l’organizzazione

sanitaria del Paese o le condizioni ambientali e l’assetto del

territorio non sono in grado di assicuralo pienamente;

il diritto allo studio: quando di fatto può accadere che le

condizioni sociali, economiche e ambientali non consentano ai

capaci e meritevoli di raggiungere i gradi di istruzione più alti

anche perché, tra l’altro, le Università sono finanziate dallo Stato

in modo non uniforme sul territorio nazionale.

La Pubblica Amministrazione è il cardine di questo complesso

sistema e il suo funzionamento o meno è essenziale. Proprio

perché stabilito dalla Costituzione si devono assicurare a tutti gli

stessi servizi; proprio perché con la sua funzione neutrale ed

efficace può garantire benessere in modo uniforme ai cittadini, e

la sua imparzialità può assicurare la democrazia e la solidarietà

necessaria in un sistema civile come quello italiano. A tale scopo

indispensabile innovare la Pubblica Amministrazione,

promuovendo ed attivando progetti di investimenti che diano

sostanza a queste scelte.

Innovare e modernizzare la Pubblica Amministrazione.

Rilanciare il settore pubblico, con consistenti e significativi

investimenti, significa rendere competitivo il Paese per ridurre,

se non eliminare, le disuguaglianze, le emarginazioni e le povertà.

Oggi, sfruttando e ben utilizzando i finanziamenti rivenienti dal

PNRR ciò è possibile.

modernizzi l’organizzazione strutturale della Pubblica

Amministrazione, sia adeguandola tecnologicamente, ma anche

facendo nuove assunzioni, stabilizzando i precari, per favorire il

rinnovamento generazionale, puntando sulla formazione e sul

legittimo riconoscimento delle professionalità esistenti, non

mortificandole come è avvenuto fino ad oggi e, infine,

recuperando soprattutto il rispetto della triennalità dei contratti

nel Pubblico Impiego per non calpestare la dignità dei lavoratori

pubblici: ancora una volta il nuovo CCNL 2018-2021 delle

Funzioni Centrali appena sottoscritto nasce già scaduto.

Ripresa del dialogo sulla Pubblica Amministrazione.

La UIL e la UILPA hanno avuto un ruolo decisivo nell’azione

fondamentale svolta per instaurare un clima totalmente diverso

nei confronti dei lavoratori della Pubblica Amministrazione.

Ha fatto nascere nel Governo la volontà di avviare un percorso

condiviso, in netta controtendenza agli erronei convincimenti, a

livello politico e mediatico, di quasi criminalizzazione sistematica

dei dipendenti pubblici. Contesto quest’ultimo in cui prevaleva,

atteggiamento non ancora del tutto sopito, la premura di puntare

il dito contro i pubblici dipendenti, ma che rimaneva indifferente

ai danni che sciagurate politiche di spending review

generalizzate hanno arrecato alla macchina amministrativa

pubblica, rendendo sempre più difficile l’erogazione corretta dei

servizi offerti ai cittadini. Massicciamente si riscontrano esempi

positivi, basti pensare a tutti quei lavoratori, la quasi totalità, che

ogni mattina, con abnegazione e dedizione verificate soprattutto

nel periodo pandemico, si recano sul posto di lavoro puntuali nel

rispetto degli orari stabiliti per prestare la loro opera

fronte a quelle inefficienze dovute a cattive scelte politiche con

continui tagli alle risorse per il funzionamento delle

amministrazioni pubbliche.

Proprio il lavoro svolto dai dipendenti pubblici durante il periodo

pandemico in condizioni difficili ha fatto sì che si passasse da una

continua, spesso arbitraria, aggressione mediatica, che

dipingeva tutti i lavoratori pubblici come “fannulloni”, “furbetti” e

“assenteisti”, alla sottoscrizione con il Governo dell’impegno di

perseguire l’obiettivo di valorizzare quegli stessi lavoratori,

riconoscendo l’importanza del loro apporto i quali con le loro

professionalità hanno contribuito al continuo e corretto

funzionamento della macchina amministrativa, soprattutto in

quelle condizioni di difficoltà generalizzata.

Il sistema disegnato ed imposto per legge dal ministro Brunetta,

limitava fortemente il sindacato nell’esercizio della sua funzione

di tutela dei lavoratori. Allo squilibrio in sede contrattuale,

corrispondeva il venir meno dell’equilibrio nelle relazioni

sindacali divenute sostanzialmente inesistenti, circoscritte alla

sola informazione quando prevista. Ma non bastava! L’ampio e

legittimato ricorso all’atto unilaterale in capo alle singole

amministrazioni ha fatto sì che queste regolassero

autonomamente le materie oggetto di contesa tra le parti. Alle

ormai nulle relazioni sindacali si affiancava la questione del

blocco del turnover che, ancor più, l’estensione temporale dei

requisiti per accedere alla pensione, ha ingenerato il progressivo

invecchiamento della popolazione lavorativa della Pubblica

Amministrazione. Una conseguenza ovvia che nelle condizioni

difficili vissute si è imposta all’attenzione della collettività.

salute della Pubblica Amministrazione italiana, allarme che la UIL

e la UILPA hanno lanciato da tempo. Oltre all’invecchiamento

della forza lavoro attuale, si registra la flessione al ribasso in

termini numerici delle piante organiche.

Necessario e indispensabile stilare ed attuare un piano di

assunzioni attivando nuove procedure concorsuali, che stentano

a decollare, anche attraverso la stabilizzazione dei precari.

Riconoscendo adeguatamente le capacità professionali e la

produttività espressa con impegno e impiego raddoppiato dei

lavoratori in servizio.

Tornare a investire nella Pubblica Amministrazione.

I tagli lineari non hanno fatto altro che provocare una flessione al

ribasso dei servizi offerti dallo Stato, la cui garanzia per una equa

fruizione da parte dei cittadini non può prescindere dalla forza

lavoro impiegata nella macchina amministrativa pubblica, ovvero

dalla completezza degli organici, dall’aggiornamento continuo

dei lavoratori pubblici e dal benessere lavorativo nel contesto in

cui si presta la propria attività.

È quanto mai necessario, quindi, che lo Stato torni, con estrema

urgenza, ad investire nella e per la cosa pubblica, partendo

proprio dal reclutamento dai dipendenti pubblici, semplificando

ed accelerando le procedure.

Tutto ciò deve essere fatto per rilanciare l’intero sistema

pubblico ed i suoi servizi, per riavvicinare le persone ai valori di

comunità propri di ogni Istituzione, con in testa la solidarietà,

dando una visione dello Stato non solo come un oppressore

decisionista, ma come un’entità aggregatrice ed inclusiva di cui

svolgiamo un ruolo fondamentale.

Conclusione

La UIL e la UIL PA unitamente ai lavoratori pubblici, sono

determinati e pretenderanno rigore e competenza alla politica

chiamata ad individuare obiettivi importanti e decisivi, per

rilanciare e ridisegnare una Pubblica Amministrazione efficiente,

in grado di fornire i servizi fondamentali, essenziali e necessari ai

cittadini che possa consentire uno sviluppo equo e giusto, che

determini la coesione sociale e la solidarietà.

I Lavoratori Pubblici sono chiamati a partecipare attivamente ai

processi di riforma da cui scaturiranno scelte e decisioni che li

vedrà coinvolti come cittadini e come lavoratori.

Grazie.

Bruno DI CUIA

Segretario Generale TerritorialE