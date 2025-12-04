La Tricarico Grottole Grassano Matera è una mulattiera. A quando la manutenzione?

L’avevamo percorsa nei giorni scorsi, prima che arrivasse la tanto invocata pioggia che nella giornata del 4 dicembre ha procurato danni un po’ ovunque, e i segni della mancata manutenzione erano evidenti. Buche, dissesti di diversa dimensione che ne è hanno evidenziato la pericolosità soprattutto di sera. Con gli allagamenti, come dimostrano le foto inviateci dai pendolari che l’hanno percorsa anche oggi, la situazione è peggiorata. Il governo centrale ha le sue responsabilità, a causa della drastica riduzione delle risorse alle Province per la manutenzione stradale, che in più occasioni hanno protestato con note ufficiali ( lo ha fatto il presidente Francesco Mancini) alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture. Servono interventi minimi e urgenti, almeno per colmare le buche e contenere i dissesti. Un tempo c’erano i cantonieri stradali e le Province, prima del referendum istituzionale del governo Renzi, avevano deleghe piene sulla rete viaria. Oggi nulla. Ma anche i Comuni interessati dalla Tricarico Grassano, Grottole, Matera devono attivarsi per sollecitare interventi o provvedere, se ne hanno volontà e possibilità, a rimediare con un po’ di toppe. I rischi e la pericolosità dell’arteria restano,soprattutto con il Maltempo. Segnalazione doverosa di quanti la percorrono tutti i giorni anche a Regione e Prefettura

