La ”tricaricese” Milena Lerario A.D di E-Geos

E’ una delle tante professionalità di Basilicata che hanno fatto carriera altrove e nè poteva essere diversamente, per la filiera scientifica che lega Terra e Spazio, che richiedono elevata specializzazione e un confronto continuo con le realtà scientifiche internazionali e territoriali. All’ingegner Milena Lerario gli auguri di buon lavoro, in attesa di una sua visita presso il “centro” di contrada Terlecchia a Matera.



e-GEOS: Il CdA nomina Milena Lerario Amministratore Delegato

Roma, 17 settembre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di e-GEOS, joint venture tra ASI (20%) e Telespazio (80%), ha nominato oggi all’unanimità l’Ingegner Milena Lerario Amministratore Delegato della società.

Nata a Tricarico in provincia di Matera, Milena Lerario si laurea all’Università di Pisa in Ingegneria Aerospaziale specializzandosi in Aerodinamica. Inizia la sua carriera professionale nel 2008 ad Amburgo, Germania, in Industrie Hansa per Airbus.

Dal 2014 ricopre ruoli manageriali in diverse funzioni dal Corporate Audit alle Risorse Umane all’interno di Airbus nel quartier generale a Tolosa fino a metà 2018, quando si sposta a Madrid come Head of Spacecraft Plants fino al 2022

Ad aprile 2022 viene nominata Amministratore Delegato di Airbus Italia, foot print di Airbus Defence & Space in Italia.

e-GEOS ringrazia l’Ing. Paolo Minciacchi per il valido lavoro svolto nel corso degli anni, lieta di poter contare ancora sulla sua preziosa esperienza all’interno del Gruppo.

dal sito web di e Geos

Il Centro Spaziale di Matera è impegnato nell’osservazione della Terra e nella geodesia spaziale. Presso il centro, e-GEOS acquisisce, elabora, archivia e distribuisce dati di telerilevamento provenienti dai principali satelliti di osservazione della Terra. La sua natura di hub di dati rende possibile la produzione di immagini e servizi in Near Real Time per la sorveglianza marittima, in particolare l’inquinamento marino da petrolio e l’identificazione delle navi. Il Centro ha contribuito alla progettazione, all’integrazione e al collaudo del Segmento di Terra civile (I-CUGS) della costellazione satellitare radar italiana COSMO-SkyMed e fornisce servizi operativi e di manutenzione sin dal lancio del primo satellite nel 2007. Nel 2019, i servizi sono stati estesi alla missione PRISMA. La rete COSMO-SkyMed Commercial User Terminal (CUT) sta amplificando le capacità di acquisizione globale della missione e conta su oltre 12 impianti in tutto il mondo …