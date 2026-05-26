La toppa (peggiore del buco) di Erri De Luca: “Non volevo offendere chi sostiene la causa palestinese. È accaduto e me ne dispiace.”

Ha lasciato sconcertato tutti (o quasi) coloro che ne hammo condiviso percorso culturale e opere, l’intervista che lo scrittore napoletano Erri De Luca ha rilasciato qualche giorno fa a Israel Hayom poi tradotta e rilanciata in Italia da Il Foglio. Infatti, nella intervista De Luca dice di essere “sionista” e di ritenere che a Gaza non vi sia in corso alcun “genocidio“. Affermazioni che a fronte di ciò che consegna la cronaca di questi anni e di queste settimane sembrano una stonatura insopportabile. Almeno per chi è stato suo estimatore e che probabilmente smetterà di esserelo. Una reazione che deve aver raggiunto l’anziano romanziere e poeta il quale ha sentito la necessità di pubblicare, pochi minuti fa, il post che segue sul proprio profilo social: “Ritorno su una parola infelice. Oggi sionismo coincide con il governo della peggiore destra israeliana.

Ho voluto recuperare il senso originale del termine. Sionista è chi riconosce lo Stato di Israele.

Chi crede che la soluzione del conflitto consista in due Stati, uno palestinese e uno israeliano, è per me sionista.

Chi sostiene l’eliminazione d’Israele dalla carta geografica è antisionista. Questa posizione è anche quella di Hamas, ma non quella dell’OLP, che rappresenta parte del popolo palestinese.

Gli accordi di Oslo del 1993 tra Arafat e Rabin hanno prodotto il riconoscimento dello Stato d’Israele da parte dell’OLP.

Questa evidenza e la constatazione che chi crede in due Stati è sionista sono state ricevute come una grave provocazione. Non è mia intenzione offendere la sensibilità di chi sostiene la causa palestinese che naturalmente condivido. È accaduto e me ne dispiace.

Dalla distanza dell’età raggiunta vedo possibile e obbligatoria la soluzione a due Stati. Uno palestinese, senza la dittatura di Hamas, finalmente libero di indire elezioni e di scegliere i propri rappresentanti. L’altro israeliano, libero dal governo degli estremisti e dal loro programma di esproprio e annessione di terre palestinesi.

Il dolore e l’oppressione del popolo palestinese saranno medicati solo dal risarcimento di un suo Stato libero.

Visto il surriscaldamento dei commenti, non credo di raffreddarli. Ma devo questa pagina a chi mi ha stimato e mi ha voluto bene.

Non ho altro da aggiungere e non rispondo a commenti. Erri“. Scendendo più terra terra rispetto al suo aleggiare in un mondo che non c’è e che probabilmente non ci sarà mai, considerato lo stato dell’arte del processo di occupazione dei territori palestinesi e dello sterminio del popolo ghettizzato a Gaza….si potrebbe parlare di una pezza peggiore del buco. Una quadratura del cerchio impossibile quella da lui tentata per sostenere la bontà delle sue elucubrazioni……che sembrano pronunciate nel mentre viaggia in precario equilibrio su una fune sospesa nel vuoto. Povero Erri. Ha detto che non risponderà ai commenti al suo messaggio…..dovrebbe almeno leggerli per comprendere ciò che forse gli sfugge.

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