La testimonianza di una famiglia palestinese al presidio per la pace di Matera

Questo sabato sera è stata un’altra tappa intensa del presidio per la pace in Palestina in corso dal’inizio di questo mese a Matera in Via del Corso dinanzi alla filiale della BPER. Si è iniziato con la lettura dell’appello del Comitato per la Pace di Matera, quindi la quotidiana lettura del bollettino di aggiornamento della situazione in Palestina, Cisgiordania e lemrelative reazioni a livello internazionale. A seguire l’intervista ad una famiglia palestinese che vive a Matera a cui è seguita una dotta conversazione con l’avvocato Vincenzo Mongelli, esperto di diritto internazionale che, alla luce dei massacri che stanno avvenendo nella Striscia di Gaza, ha inquadrato le potenziali possibilità che, questi che si configurano come e veri crimini di guerra e crimini contro l’umanità, possano essere eventualmente un giorno perseguite. Infine, è stata letta una intensa testimonianza inviata al presidio da una donna palestinese, un’artista che è stata anni fa a Matera e che ora vive in Belgio.

L’appuntamento è ancora per domani sera, domenica, stessa ora stesso posto, per l’ultima giornata di presidio programmata. Per il momento. La storia della Palestina verrà raccontata da Antonio Califano, professore di storia e filosofia, insieme a Saverio Mannarella, operatore umanitario. L’invito è -ancora una volta- a non mancare.