Purtroppo è passata la festa del Santo Patrono a settembre ma del ripristino della testa sulla statua che è sulla facciata del Conservatorio ”E.R Duni” ancora nulla. Siamo fermi, come pubblicato nel giugno scorso alla messa in sicurezza del manufatto come indicato nella delibera comunale che pubblichiamo più avanti. Sullo stato del restauro della ‘testa’ e sul ripristino non se ne sa ancora nulla. E non sarebbe che qualcuno tiri fuori due righe per far sapere alla città come stanno andando le cose. A maggio, il 20 ,si ricorda la conversione del Santo al Cristianesimo. Si fa in tempo? Antonio Serravezza ritorna sull’argomento e, intanto, si raccoglie in preghiera davanti alla Statua in cattedrale, ricordando l’intera famiglia : Teopista, Teopisto e Agapito. C’è anche l’impegno, piu volte citato, di un concerto diretto dal maestro Saverio Vizziello per il Santo con gli allievi del Conservatorio. E poi i periodici auspici dell’Associazione ” Maria Santissima della Bruna” che si occupa delle celebrazioni per il Patrono di Matera. Serve un segnale. Sant’Eustachio, pensaci tu…



LA NOTA DI SERRAVEZZA

È diventato un enigma la restituzione della statua di Sant’Eustachio alla sua origine integrità. Un anno fa l’Amministrazione comunale con la Soprintendenza archeologica e all’Istituto per il restauro si erano accordati per per restaurare e ricollocare la testa della statua di Sant’Eustachio sulle spalle del Santo Patrono sulla facciata del Conservatorio. Questa mattina passando da piazza del Sedile mi è caduto l’occhio lassù e sono rimasto come il due luglio rivedendo la statua ancora decapitata e ho pensato chissà cosa raccontano le nostre guide turistiche ai visitatori che si soffermano a fotografare la piazza e la facciata del primo palazzo comunale della capitale europea della cultura del 2019. I molti impegni hanno fatto dimenticare l’impegno preso dal nostro Sindaco? Sarà il 2022 l’anno che restituirà Sant’Eustachio alla città



LA DETERMINA COMUNALE

CITTA’ DI MATERA

AREA: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE RCG N° 1291/2021 DEL 14/06/2021

N° DetSet 260/2021 del 14/06/2021

Dirigente: SALVATORE PIETRANTONIO DEMARCO

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO DEL SEDILE-MESSA IN SICUREZZA DELLA

STAtuA DI SANT’EUSTACHIO COLLOCATA SULLA FACCIATA PROSPICIENTE LA PIAZZA DEL

SEDILE ART. 27 LEGGE 42/99. AFFIDAMENTO LAVORI.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente SALVATORE PIETRANTONIO DEMARCO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla

determinazione di cui all’oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del

D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto ______________________________________________________________

in qualità di ________________________________________________________________

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 1291/2021, composta da n°………. fogli, è

conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, ____________________

Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato

Documento di Consultazione

N° PAP-04808-2021

Il presente atto viene affisso all’Albo

Pretorio on-line

dal 14/06/2021 al 29/06/2021

VISTA la relazione predisposta dal RUP Arch. Nunzio Paolicelli che di seguito si riporta:

PREMESSO:

CHE con determinazione n. 02676 del 04/10/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per

la realizzazione dei lavori di restauro del Palazzo del Sedile, per l’importo complessivo di €

600.000,00, di cui € 350.000,00 (di cui € 300.474,31 per lavori a misura e quota lavori in

economia soggetti a ribasso, € 39.525,69 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed €

10.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) e € 250.000,00 per somme a

disposizione dell’Amministrazione;

CHE i lavori dell’importo complessivo di € 600.000,00 sono finanziati con le provvidenze del

rifinanziamento della legge 771/86;

CHE con determinazione n. 02191 del 03/08/2018 è stato affidato al professionista Arch.

Renato Lamacchia l’incarico della progettazione esecutiva e della direzione lavori

dell’intervento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;

CHE con contratto Rep. n. 2722 del 07/03/2019, i lavori di cui si tratta sono stati appaltati

alla ditta CATALDI RESTAURI E COSTRUZIONI SRL da Gravina in Puglia, verso il

corrispettivo di € 261.158,76 (€ 211.633,070 per lavori a misura al netto del ribasso del

29,567% + € 39.525,69 per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 10.000,00 di

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A.;

CHE in data 08/05/2019 i lavori sono stati consegnati alla ditta CATALDI RESTAURI E

COSTRUZIONI SRL, giusta verbale in pari data sottoscritto dal direttore dei lavori e

dall’appaltatore;

CHE con determinazione dirigenziale n. D.S.G. n.00867/2021 del 21/04/2021 è stato approvato il

collaudo dei lavori e liquidato il credito residuo alla ditta esecutrice;

CHE il direttore dei lavori con nota del 03.06.2021, a seguito di nota email del 13/05/2021 della D.ssa

Serena di Gaetano, dell’Istituto Centrale per il Restauro, ha segnalato lo stato di precarietà in cui versa la

Statua di Sant’Eustachio e che quindi occorre un urgente intervento di messa in sicurezza della scultura;

CHE le modalità di intervento sono descritte nella relazione agli atti d’ufficio del D.L. che ha

determinato il costo dell’intervento in presumibili €. 2.500,00 oltre iva come per legge, importo ritenuto

congruo in sede di perizia, da contabilizzare con liste in economia a cui sarà applicato il ribasso del 20%

sull’importo relativo alle spese generali ed all’utile d’impresa;

CONSIDERATA l’urgenza e la natura dei lavori, risulta opportuno e conveniente procedere

all’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto legge 16/07/2020 n.76,

convertito in Legge120/2020 nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento;

Documento di Consultazione DSG N° 01291/2021 del 14/06/2021 3

VISTO CHE con prot. 0045495/2021 del 04.06.2021, è stata trasmessa alla Soprintendenza relazione

dell’intervento da eseguire, ai sensi dell’art. 27 della legge n.42/99;

DATO ATTO CHE, a tal fine, è stata individuata per l’esecuzione dei lavori di che trattasi la medesima

ditta Cataldi Restauri e Costruzioni Srl, esperta nel settore e iscritta nell’albo fornitori presso l’Asmel e

già esecutrice delle opere principali e conoscitrice dei luoghi e delle problematiche in questione;

CHE, pertanto, la ditta, formalmente interpellata con nota pec del 07.06.2021, si è dichiarata

immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di che trattasi, accettando l’importo di €. 2.500,00, oltre

Iva come per legge, giusta nota pec dell’08.06.2021, prot. 0046373/2021;

VISTA l’autodichiarazione sottoscritta in data 07.06.2021 dalla ditta, nella persona del legale

rappresentante, circa il possesso de requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lvo n.50/2016;

RITERNUTO, quindi potersi procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi, fermo restando il

procedimento di verifica del possesso dei requisiti autodichiarati in sede di accettazione dell’affidamento,

stabilendo sin d’ora che un eventuale riscontro negativo dell’autodichiarazione presentata sarà causa di

revoca del presente affidamento con l’applicazione di tutte le conseguenze previste dalla legge;

DATO ATTO che i termini e le condizioni del succitato affidamento sono quelli riportati di seguito:

 Oggetto dell’affidamento: “Lavori di restauro del Palazzo del sedile-messa in sicurezza della statua

di Sant’Eustachio collocata sulla facciata monumentale prospiciente la piazza del Sedile”;

CIG ZD1320B720;

 Corrispettivo: €.2.500,00 oltre Iva come per legge;

 Tempi di esecuzione: 10 (venti) giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;

 Pagamento: il pagamento avverrà in un’unica soluzione al termine dei lavori, previa redazione di

contabilità e fattura;

 Penali: il ritardo nell’esecuzione dei lavori affidati comporta una penale pari ad €.50,00 per ogni

giorno di ritardo oltre il termine stabilito per l’ultimazione degli stessi;

RITENUTO potersi formalizzare l’affidamento in parola mediante trasmissione del presente atto alla

ditta, previa acquisizione della documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs

50/2016;

RITENUTO che la spesa sarà sostenuta utilizzando la somma disponibile nel quadro economico di

progetto, somme a disposizione dell’amministrazione voce B3;

Tutto ciò premesso, lo scrivente R.U.P. propone al sig. Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento

di approvazione ed affidamento e dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai

sensi dell’art.6 bis della L.241/90 in relazione al presente procedimento e delle Misure M03 del Piano

Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

IL R.U.P.

Arch. Nunzio PAOLICELLI