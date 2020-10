La rivista online bidon (che in francese significa borraccia), dedicata al mondo del ciclismo, ideata e realizzata da Filip Cauz e Leonardo Piccione racconta in modo singolare il mondo delle due ruote a cominciare da questo fondamentale accessorio/contenitore di acqua di vitale sopravvivenza per questo sport. Tra le più famose immagini che il ciclismo ci restituisce sicuramente quella del passaggio della borraccia tra Bartali e Coppi quando la maglia rosa era ancora in bianco e nero sugli schermi televisivi degli italiani. Nel libro Bidon- Acqua passata (People Storie) i due giovani autori in cui emerge un ciclismo fatto di storie, di uomini, di oggetti . Racconta storie di persone che non sono per forza campioni ma seduti su un sellino sono riusciti a vivere e far vivere emozioni, comunque uniche e appassionate e che hanno contribuito a fare della borraccia un mito: dall’antica usanza dell’assalto ai bar da parte dei gregari sulle strade del Giro (con successiva fuga senza pagare il conto), alle storie curiose degli appassionati che con estrema fantasia si organizzano per raccogliere le borracce al passaggio degli atleti, fino alle interviste concesse in occasione del Giro d’Italia 2019 da ventidue “corridori portaborracce”