La strage ferroviaria di Brandizzo non resti impunita.

Ancora una iniziativa di protesta, per chiedere giustizia e per evitare che dalla catena di comando si sfilino con tanto di assoluzione i vertici di aziende private e pubbliche, come le Ferrovie dello Stato che ‘’non potevano sapere’’ cosa era accaduto in quella stazione, lungo un percorso dove il destino crudele…aveva fatto strage di inefficenze, assenza di controlli, manutenzioni e via elencando. Medicina Democratica sarà a (Torino) sabato 30 con altri sindacati, associazioni, affinchè la Giustizia vada avanti spedita. Non solo per le cinque vittime e per i loro famigliari, ma per lo stillicidio di morti sul lavoro che va avanti imperterrito, tra appelli nel vuoto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’assordante silenzio del governo guidato da Giorgia Meloni sulle cause di una strage infinita e in primis del subappalto e del lavoro sommerso. Prassi tollerata per il totale rispetto alle politiche dalle mani libere per le imprese…Brandizzo è anche questo non dimentichiamolo, mai.



Strage ferroviaria di Brandizzo, Medicina Democratica: e adesso giustizia!

COMUNICATO STAMPA

A due anni dalla strage ferroviaria a Brandizzo, Medicina Democratica aderisce alla iniziativa dei sindacati di base, sabato 30 agosto 2025, dalle ore 14.00 davanti alla Stazione ferroviaria: non solo per non dimenticare, ma anche per chiedere un procedimento giudiziario rigoroso rapido e che faccia emergere tutte le responsabilità.

Milano, 28.08.2025“Aderiamo alla iniziativa dei sindacati di base, di sabato 30 agosto, ore 14 , davanti alla stazione ferroviaria di Brandizzo (TO), non solo per non dimenticare la strage avvenuta esattamente due anni fa e costata la vita a 5 lavoratori, ma anche e soprattutto per chiedere un procedimento giudiziario rigoroso e rapido, che faccia emergere tutte le responsabilità”, ha dichiarato Marco Caldiroli, Presidente di Medicina Democratica ETS. “Oltre al dovuto ricordo dei lavoratori uccisi da una organizzazione del lavoro criminale – ha aggiunto Caldiroli – sosteniamo qui e altrove ogni iniziativa per l’affermazione del diritto alla salute e alla sicurezza in tutti i luoghi di lavoro”.

L’indagine per la strage di Brandizzo è stata chiusa a luglio 2025 con il rinvio a giudizio di 24 persone lungo tutta la filiera, dal committente RFI, alle imprese appaltatrici, per cui si attende un processo in tempi rapidi, ma vi è una lunga catena di eventi, che hanno interessato i luoghi di lavoro ferroviari con effetti disastrosi sia nei confronti dei lavoratori così come degli utenti, come a Pioltello (MI) 25 gennaio 2018, che costò la vita a due passeggeri, e/o dei residenti come a Viareggio, 29 giugno 2009, con 32 morti e un centinaio di feriti, ma non sempre si è arrivati ad una giustizia.

Oltre alla ricorrenza della strage di Brandizzo, occorre ricordare che pochi giorni fa sono state depositate le motivazioni della sentenza per il disastro di Pioltello, in cui i vertici di Rete Ferroviaria Italiana sono stati incredibilmente assolti perché “non potevano sapere” del giunto della rotaia in pessime condizioni, scaricando ogni colpa sul responsabile locale della manutenzione. “Le motivazioni assolutorie non appaiono condivisibili, perché negano il ruolo di garanzia dei datori di lavoro e dei dirigenti, responsabili delle politiche manutentive, scaricando sulla ultima ruota della gerarchia aziendale tutte le responsabilità,” ha sottolineato Marco Caldiroli. “Ma la catena di eventi che ha determinato il disastro di Pioltello – ha aggiunto – è simile, anche nella distribuzione delle responsabilità, a quella di Viareggio, dove, anche se non siamo alla sentenza finale, le responsabilità dei vertici delle singole aziende coinvolte sono state riconosciute. Nel caso di Viareggio, inoltre, vi è da segnalare che Medicina Democratica come altre parti civili associative sono state estromesse dalla Cassazione dal processo nella sua parte finale, dopo aver seguito tutte le udienze, con un danno economico importante per le spese legali sostenute. Sul nostro sito www.medicinademocratica.org sono indicate le modalità per sostenerci per continuare la nostra azione anche in sede giudiziaria”.

L’iniziativa per Brandizzo è promossa dalla Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione, Assemblea Nazionale PDM & PDB, CUB Trasporti, COBAS; SGB, USB con il sostegno Associazioni Familiari Viareggio “Il mondo che vorrei”, Coordinamento 12 ottobre; Cassa di solidarietà tra ferrovieri; CUB Piemonte, Medicina Democratica Piemonte, FGC, redazioni di Ancora in Marcia e Cub Rail.

Per info. Carmina Conte, cell 393 1377616