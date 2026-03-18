La strage dei cattolici massacrati dall’Idf. Il messaggio del Vescovo libanese Antoine Nassif

L’esercito israeliano continua la sua guerra contro tutti coloro che ritiene opportuno massacrare. Privilegiando come è oramai ampiamente dimostrato i civili. Continua a farlo a Gaza, nella Cisgiordania e ora ha ripreso in Libano, specie dopo aver tirato dentro l’alleato USA contro l’Iran. E in Libano sta portando distruzione con migliaia di morti e centinaia di migliaia di sfollati. Riportiamo a seguire il “MESSAGGIO DEL VESCOVO LIBANESE ANTOINE NASSIF: “Buonasera, permettetemi di condividere con voi il mio dolore.

L’esercito israeliano ha appena ordinato ai villaggi libanesi in una vasta regione lungo il confine di evacuare e andarsene. I sacerdoti dei principali villaggi cristiani di questa regione, come Qlaia, Marjeayoun, Rmeich, Debel, Kawkaba, Alma el-Charb e Ain Ebel, si sono rifiutati di andarsene, così come molti altri cristiani. Hanno suonato le campane delle chiese per dichiarare il loro rifiuto.

Ieri, il fratello del mio amico, padre Maroun Ghafari, parroco di Alma el-Chaeb, un pastore che lavorava nei campi, è stato preso di mira: è morto sul colpo.

Il parroco di Qlaia, il mio amato collega padre Pierre al-Rai, è stato preso di mira ed è stato assassinato. È diventato un martire per la Chiesa e per il Libano.

In questi villaggi, non c’è nulla che possa minacciare la sicurezza di Israele. Siamo cristiani su questa terra da 2000 anni. È una terra benedetta, calpestata da Cristo e dalla sua Santa Madre. Non lasceremo la nostra terra libanese nel Libano meridionale.

Chiedo umilmente le vostre preghiere per i miei fratelli sacerdoti in questi villaggi cristiani del Libano meridionale. Che San Charbel sia con la sua Chiesa. Che la Vergine Maria ci protegga con i suoi Angeli. Mi sento onorato dal coraggio di questi cristiani e del loro clero. Cordiali saluti, Vescovo Nassif.”

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