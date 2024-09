La strada San Fele – Rapone si avvia verso la provincializzazione

Oggi, durante la seduta del Consiglio Provinciale di Potenza, sono state approvate due importanti mozioni presentate dal Consigliere Michele Giordano del M5S. Lo si apprende da una nota in cui si legge che: “La prima mozione riguarda la provincializzazione della strada di collegamento tra San Fele e Rapone. La proposta, già sottoscritta da sei consiglieri, sottolinea l’importanza strategica di questa arteria viaria per il rilancio turistico della zona. San Fele, con le sue cascate, attira migliaia di turisti, mentre Rapone, con il progetto “Paese delle Fiabe”, rappresenta un punto di grande valore per il turismo locale. La provincializzazione consentirebbe di accedere a risorse e competenze provinciali per garantire la gestione e la manutenzione della strada, migliorando la sicurezza e la fruibilità per residenti e visitatori.

Il dispositivo della mozione impegna il Presidente della Provincia a sollecitare gli uffici competenti per verificare, ove ne sussistano le condizioni, la possibilità di avviare le procedure di provincializzazione.

Inoltre, è stata approvata anche la seconda mozione riguardante il miglioramento dell’integrazione modale tra il treno Potenza-Foggia, i treni ad alta velocità/lunga percorrenza e l’aeroporto di Bari. Questa mozione mira a risolvere le criticità legate all’attuale sistema di mobilità pubblica della provincia di Potenza, che presenta significative inefficienze e disagi per i pendolari e i turisti.

Tra gli obiettivi principali della mozione vi è la necessità di convocare un tavolo con Regione Basilicata, Regione Puglia, RFI e le compagnie di autobus che transitano da Candela per

– Armonizzare gli orari del treno Potenza-Foggia con quelli dei principali servizi ferroviari a lunga percorrenza, come Freccia Rossa, Freccia Argento e Italo, e il potenziamento delle fermate presso la stazione ferroviaria di Candela (FG), cercando di evitare le lunghe attese nel cambio treno;

– Garantire fermate, da parte delle compagnie di autobus, più vicine alla stazione Candela, evitando disagi ai pendolari costretti oggi a percorrere a piedi una strada pericolosa. Al contempo aumentare il numero di fermate del treno presso quella stazione.

– -il finanziamento di collegamenti sperimentali tra la linea ferroviaria Potenza-Foggia e l’aeroporto di Bari, con passaggi per Matera, favorendo così lo sviluppo turistico dell’area del Vulture-Alto Bradano e la connessione con la Città dei Sassi.

Entrambe le mozioni, se realmente intraprese da parte degli Enti preposti, rappresentano un passo concreto verso il miglioramento delle infrastrutture locali e della qualità della vita per i cittadini lucani, nonché un sostegno al turismo e allo sviluppo economico della provincia di Potenza.”

