Il cantiere è ancora lì come aveva scritto nel giugno scorso parlando di quella incompiuta https://giornalemio.it/cronaca/altro-che-zes-la-strada-per-jesce-rischia-di-restare-una-incompiuta/ Non si è mosso nulla o quasi…tranne gli incendi di stoppie lungo la strada provinciale che da Matera porta all’area industriale di Jesce e all’interno dello stesso sito, dove l’impegno e l’organizzazione da pronto interventi dei dipendenti della Natuzzi, ha evitato che le fiamme proseguissero nell’intervento distruttivo. I cartelli sono lì.



Ma nessuno è al lavoro. Siamo a ferragosto e non sappiamo se i diversi soggetti attuatori, ognuno per le proprie competenze e responsabilità abbia deciso il da farsi. Serve uno scossone. Magari una conferenza di servizi in Prefettura per sbloccare la situazione, come sta accadendo ormai da alcuni mesi per il lotto Santo Stefano della Bradanica, a ridosso del borgo La Martella, che è sotto monitoraggio dell’Anas a causa della instabilità dell’area. Si doveva riaprire per il G20 e invece…non la si è aperta al traffico nemmeno per il traffico leggero.



Intanto disagi per gli automobilisti con le inevitabili deviazioni e perdite di tempo. Attendiamo che anche enti locali, associazioni imprenditoriali e sindacati facciano la propria parte. Del resto, e ce lo sentiamo ripetere in maniera stantia in ogni occasione, che le ”strade” sono indispensabili per lo sviluppo…