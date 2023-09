La storia di Amaro lucano…in podcast

Da quattro generazioni la famiglia Vena custodisce la ricetta dell’Amaro lucano, il liquore prodotto a Pisticci e ideato dal Cavaliere Pasquale Vena. Francesco Vena racconta il successo della storia di famiglia in un podcast. Una storia di passione, tradizione e innovazione lunga 130 anni (l’anno prossimo ricorre l’anniversario) e che ha coinvolto 4 generazioni. Che vuoi di più dalla vita? Un lucano. È la storia del brand Amaro lucano che comincia a Pisticci nel lontano 1894 con il cavaliere Pasquale Vena, pasticcere con la passione per l’erboristica. Nasce dopo diversi tentativi, la miscela perfetta di Amaro lucano, composto da 30 erbe selezionate provenienti da tutto il mondo, la cui ricetta segreta è custodita gelosamente. Un liquore così apprezzato tanto che la piccola azienda diventa fornitrice ufficiale di casa Savoia. Inizia così la fortunata storia della famiglia Vena. Il motto dell’azienda che appare nell’etichetta iscritto in una banda tenuta da un’aquila, è “Lavoro e Onestà”. Il gruppo Lucano, guidato attualmente da Pasquale Vena, nipote e omonimo del fondatore, con la moglie Rosistella e i tre figli Francesco, Leonardo e Letizia ha l’ambizione di diventare un grande polo mondiale degli spirit. Francesco Vena racconta nel podcast che segue le tappe di questo successo:

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.