Un racconto lungo un secolo per descrivere le vere radici del jazz, i personaggi che l’hanno rappresentato e gli stili che si sono susseguiti. E’ questo il fulcro del libro “Storia del jazz” scritto da Luigi Onori, Riccardo Brazzale e Maurizio Franco e con prefazione di Pupi Avati. Il libro sarà presentato in contemporanea alla sua uscita, 9 ottobre, a Casa Cava di Matera alle 19 nell’ambito delle iniziative promosse Dall’Onyx Jazz club per il Gezziamoci 2020 in collaborazione con Onyx libro e Presidio del Libro di Matera.

Luigi Onori, critico musicale e collaboratore de Il Manifesto, insegna al Conservatorio di Frosinone e al Sant Louis College di Roma. Il libro, edito da Hoepli, è scritto insieme a Riccardo Brazzale e Maurizio Franco, rispettivamente direttore della Lydian Sound Orchestra e di Vicenza Jazz e musicologo.

Il testo è diviso in unidic sezioni corredate da box di approfondimento, discografia e cronologia. Al centro della storia del jazz c’è un approccio innovativo, che affianca Stati Uniti, Europa e Italiain un parallelo attraverso il linguaggio jazzistico. Il linguaggio è rivolto sia agli appassionati di questo genere musicale ma anche a chi si avvicina per la prima volta al jazz.