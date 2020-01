E’ un atto di accusa verso la gestione degli ultimi anni dell’AVIS regionale di Basilicata quella fatta da Genesio De Stefano, già vice presidente dell’AVIS Nazionale per oltre 25 anni, membro dell’Esecutivo Nazionale per 35 anni, fondatore di AVIS Regionale di Basilicata, in una CONFERENZA STAMPA che si è svolta questa mattina, presso la sede della redazione di Ufficio Stampa Basilicata, sita a Potenza in via Di Giura n. 115, per discutere con i giornalisti della persistente carena di sangue nella nostra regione.

Si è parlato delle responsabilità politiche, tecnico–sanitarie ed associative che hanno portato questa regione, da una situazione di totale autosufficienza ad una situazione di estrema carenza.

Genesio De Stefano, fondatore dell’associazione di volontariato a livello regionale, insoddisfatto dello stato di cose ha fatto le pulci ai dati che sono stati diramati lo scorso 6 gennaio dall’AVIS di Basilicata, confutandole in buona parte.

Una iniziativa che, questo “padre nobile” degli avissini lucani, ha precisato di assumere “per una corretta informazione e nell’esclusivo interesse degli ammalati.”

“ Il giorno 06 gennaio – sostiene De Stefano- gli organi di informazione hanno diramato un comunicato a firma della Presidente di detta grande organizzazione dal titolo “La cultura del dono deve continuare a crescere”. Affermazione che mi trova perfettamente d’accordo visto il crescente bisogno di emazie, di plasma e di prodotti farmaceutici derivati dal plasma, alcuni dei quali essenziali per la sopravvivenza dei malati ematologici.

Quello che non condivido sono alcune affermazioni riportate nel comunicato e soprattutto i dati delle attività pubblicizzate. Poiché tali inesattezze virgolettate corrispondono alle dichiarazioni fatte e sottoscritte dal massimo responsabile dell’associazione, resto perplesso in quanto ritengo che le stesse siano fuorvianti, inesatte e rispondenti all’esigenza di un accreditamento ad appannaggio dei singoli e non già nell’interesse generale degli ammalati.”

“Non è polemica la mia -tiene a precisare De Stefano- bensì l’irrinunciabile esigenza di fare gli interessi del servizio sanitario sia sotto il profilo politico che economico e sanitario.

Vero è che sono state effettuate 18.000 donazioni, per cui vanno ringraziati tutti coloro, uomini e donne, che hanno donato in maniera anonima e gratuita parte di se stessi a favore dei bisognosi ma è anche vero dichiarare di aver effettuato 5550 donazioni di piastrine (a fronte delle poche centinaia reali) fa sorridere chi come me si è occupato da sempre di tale volontariato.”

Così come, aggiunge: “Affermare che il 2019 è un anno da incorniciare per i risultati raggiunti, quando si sono perse circa 2000 donazioni rispetto all’anno precedente e circa 14.000 negli ultimi cinque anni, mi sembra veramente fuorviante rispetto alla realtà.

Ho fatto delle verifiche 21 situazioni di emergenza ematica hanno portato alla importazione di circa 1700 unità di sangue da vari centri trasfusionali d’Italia alcuni dei quali distanti oltre mille chilometri con grave “esposizione” per gli ammalati e grosso dispendio di risorse economiche per la Regione.”

“Si pensi che –prosegue nella sua disamina De Stefano– fino al 2013 eravamo capaci di produrre 31.800 unità esportando circa 5.000 nella regione Lazio.

L’aver perso in così poco tempo questo grosso potenziale donazionale non è certamente attribuibile al calo demografico o al flusso migratorio dei tanti giovani che lasciano la nostra regione (questo avveniva già nei primi dieci anni del duemila, eppure la Basilicata era in testa a tutte le rilevazioni statistiche del centro nazionale sangue).

Io credo piuttosto che sia dovuto alla chiusura dell’infopoint presso l’Università, alla incapacità di tenere in vita le convenzioni con vari Enti e con gli Organi Polizia, al mancato processo di fidelizzazione dei donatori, alla mancata pubblicizzazione del bilancio sociale e del periodico associativo e a tante altre iniziative finalizzate alla pubblicizzazione dei bisogni ematici.”

Non solo, dice De Stefano, anche rispetto all’affermazione della Presidente “da sottolineare poi l’accreditamento Udr Berign fino al 2021”. Il lettore si sarà chiesto di quale grosso traguardo trattasi, non si tratta altro che della visita di verifica della idoneità biennale da parte della ditta di lavorazione del plasma sui locali atti al prelievo. Cosi come si dichiara che tutte le sedi sono state accreditate mentre gli stessi dati associativi della scorsa assemblea regionale, ovviamente sempre della stessa associazione si lamentava la inattività di circa 40 sedi sulle 96 preesistenti.”

“In buona sostanza –conclude De Stefano– sarebbe stato opportuno utilizzare lo spazio messo a disposizione e la disponibilità dei media per invogliare la cittadinanza a donare il sangue, sarebbe stato opportuno riprendere a fare volontariato e non “dirigenza fine a se stessa”.

Abbiamo tutti l’obbligo di arginare l’importazione di sangue da altre regioni. Domani potrebbe essere non disponibile. La Basilicata è una terra generosa che non ha bisogno di altri per tutelare i propri ammalati. Meraviglia non poco come la Regione Basilicata e con essa l’assessorato regionale non intervenga visto i costi stratosferici che è costretta a sostenere.”

Per completezza di informazione ai nostri lettori, pubblichiamo a seguire la nota dell’AVIS Basilicata del 6-1-2020 (fonte sito web Avis Basilicata http://www.avisbasilicata.it/) a cui fa riferimento l’intervento di Genesio De Stefano.

Prima di partire per le vacanze, andate a donare”: è l’appello lanciato dal neo presidente dell’Avis regionale di Basilicata, Sara De Feudis, a Potenza nel corso di una conferenza stampa, alla quale erano presenti i ragazzi che svolgono il servizio civile presso le sedi, organizzata per fare il punto della situazione sull’attività dell’associazione e sulle molteplici attività che la vedono coinvolta durante questo periodo dell’anno.

“Da sempre l’Avis di Basilicata, presente in maniera capillare sul territorio con le quasi 100 sedi, svolge in maniera responsabile e costante il proprio volontariato in modo da non farmancare il sostegno agli ammalati ed alle famiglie, basti considerare infatti che l’85% delle donazioni in Basilicata viene garantita dai nostri donatori Avis. Nel corso del 2018 sono state oltre 17 mila le donazioni, oltre 9 mila quelle dall’inizio di quest’anno fino a giugno, e oltre 20 mila soci”.

L’estate rappresenta sempre un momento particolare in cui le emergenze aumentano e l’impegno deve essere mirato a non far scattare l’urgenza. E’ proprio la stagione estiva, infatti, quella più critica per le scorte di sangue che spesso non sono sufficienti per coprire tutte le attività chirurgiche e assicurare le trasfusioni.

“Bisogna evitare di andare in affanno evitando di ricorrere all’acquisto di sacche da altre regioni – ha sottolineato il presidente De Feudis – imprescindibile per il sistema è la collaborazione con i centri trasfusionali, a cui rivolgo l’invito ad aiutarci nella sensibilizzazione degli operatori sanitari affinché collaborino per evitare che la carenza di personale comprometta le raccolte, è al loro senso di responsabilità, alla loro sensibilità che rivolgiamo il nostro appello, che si unisce a quello lanciato sull’intero territorio nazionale a medici ed infermieri.

Come confermato dalla Musto, la responsabile del centro regionale sangue della Regione Basilicata, le carenze si sono già verificate con la necessità di importare già 200 sacche per evitare criticità per gli ammalati, la scelta di ricorrere a tale soluzione è stata ispirata dalla necessità di garantire un minimo di scorte, ad oggi purtroppo già terminate”.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti si è parlato anche delle lavoro “eccellente” che le Avis comunali svolgono sul territorio, riempiendo di appuntamenti i calendari estivi ed offrendo alle comunità momenti di riflessione, di confronto, di svago ed anche di divertimento tutti finalizzati ad incentivare la donazione del sangue e dei suoi componenti e a diffondere una corretta educazione sanitaria, attraverso appropriati strumenti di promozione ed informazione.

Gli eventi hanno mille colori, mille idee, mille luoghi e mille forme ma un unico obiettivo la diffusione della cultura del dono, le Avis si rivolgono a tutte le fasce di età a partire dai bambini, passando dai giovani fino agli adulti perché l’idea di fondo è che solo la piena condivisione di un valore fondamentale come quello del dono potrà consolidare e responsabilizzare la scelta di compiere un gesto di amore e di vita come l’atto della donazione.

Alcuni eventi sono ormai appuntamenti consolidati: il premio “Rosa Maria Schiraldi” rivolto alla donna donatrice organizzato dall’Avis di Senise il 28 luglio e giunto all’ottava edizione; il CampAvis “Genitori a donare e bambini a giocare” organizzato dall’Avis di Lauria dall’8 al 13 luglio; la decima passeggiata della salute – Avis di Lauria il 14 luglio e le iniziative dei giovani Avis che culmineranno a settembre con il Forum dal tema “La cultura e people racing”.

Numerosi poi gli eventi sportivi tra cui gare podistiche, tornei di calcio, di pallavolo, beach volley, e le serate di festa, di cabaret, di musica, letture al chiaro di luna, in riva al mare o in montagna. Ogni modalità per una grande finalità: la donazione. “Importante in tutte queste attività è l’impegno e l’ottimo gioco di squadra, anche con le altre associazioni, sportive, culturali e sociali, presenti nelle varie realtà.

Per tutto il lavoro svolto dalle singole sedi – ha continuato la De Feudis – il mio più sentito ringraziamento ai presidenti delle comunali, ai direttivi e soprattutto ai donatori, testimoni e portatori di valori e di vita. Rivolgo il mio appello tanto ai nostri donatori quanto a tutti coloro che non hanno mai provato questa esperienza a donare sangue affinché in previsione dell’estate quando vi è più necessità di sangue, trovino il coraggio, il tempo ed il forte desiderio di vivere un momento prezioso per sé e per gli altri come quello della donazione, un gesto che insegna ad essere felici anche solo immaginando la felicità di chi riceverà il nostro dono.

Il nostro gesto garantisce serenità e sicurezza a tutti i pazienti – ha concluso il presidente dell’Avis – che affrontano una malattia che richiede terapie trasfusionali, ai talassemici e in tutte quelle situazioni in cui occorre il nostro gesto”.

A seguire una intervista rilasciata aTRM H24 dallo stesso Genesio De Stefano: