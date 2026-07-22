“La stanza di Agnese” : il 27 luglio a Ginosa lo spettacolo dedicato a Paolo Borsellino

Lunedì 27 luglio 2026, nella splendida cornice di Piazza Orologio, nel centro storico di Ginosa, andrà in scena “La stanza di Agnese”, spettacolo teatrale di e con Sara Bevilacqua, con la drammaturgia di Osvaldo Capraro.

L’evento rientra nel cartellone estivo del Comune di Ginosa “Che Estate!” ed è realizzato in collaborazione con l’associazione Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione.

Lo spettacolo propone un intenso racconto dedicato alla figura del giudice Paolo Borsellino, ricostruendone la vicenda umana, familiare e professionale attraverso lo sguardo e i ricordi della moglie Agnese Piraino Leto.

La narrazione prende avvio nel 2010, quando Agnese, segnata da una grave malattia, riceve una telefonata dall’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.

Da quel momento riaffiorano i ricordi di una vita: il primo incontro con Paolo, il matrimonio, la nascita dei figli, gli anni del pool antimafia accanto a Giovanni Falcone, il rapporto con gli uomini della scorta e i momenti più dolorosi della lotta alla mafia.

Più che un monologo, “La stanza di Agnese” è un dialogo incessante tra Agnese e Paolo, che continua attraverso la memoria e alterna tenerezza, ironia, dolore e indignazione.

Accanto al magistrato e all’uomo delle istituzioni emerge il marito, il padre e l’uomo capace di scherzare e alleggerire anche nei momenti più difficili.

Lo spettacolo è una produzione di Meridiani Perduti Teatro, realizzata con il supporto di TRAC – Centro di residenza teatrale pugliese, con il sostegno di Factory Compagnia Transadriatica e in sinergia con la Scuola di Formazione Antonino Caponnetto.

La rappresentazione, ospitata in uno dei luoghi più suggestivi e identitari di Ginosa, offrirà al pubblico un momento di teatro civile, memoria e riflessione, nel segno della legalità e dell’impegno contro mafie e corruzione.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.