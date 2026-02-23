La squadra di vicepresidenti e altri ruoli apicali del M5S annunciati da Conte. Venrdì il voto degli iscritti.

Nel mentre incalzano i fatti della cronaca politica nazionale ed internazionale, con all’orizzonte il referendum del 22 e 23 marzo, il M5S mette a punto il proprio gruppo dirigente nazionale che affiancherà il Presidente Giuseppe Conte. E’ lo stesso Conte a renderlo noto sul proprio profilo social in cui scrive:””Sono tante le sfide che stiamo affrontando e che dovremo affrontare nel prossimo futuro. Saremo tutti chiamati a rafforzare il nostro impegno, sia individualmente che come squadra. Per questo indico alla vicepresidenza del Movimento 5 Stelle Paola Taverna, con funzione vicaria, Michele Gubitosa e Mario Turco. Ad essi, con deleghe specifiche, si aggiungeranno Vittoria Baldino, Ettore Licheri e Stefano Patuanelli.

Ora tocca a voi votare e decidere se siete d’accordo su questa squadra di vicepresidenti. Si voterà venerdì 27 febbraio, tutta la giornata.

Prezioso anche il lavoro che ci aspetta nei Comitati, in particolare in quelli previsti come necessari dallo Statuto. Ecco le mie indicazioni per il coordinamento:

– Gianluca Perilli, coordinatore del Comitato nazionale progetti

– Pasquale Tridico, coordinatore del Comitato per la formazione e l’aggiornamento

– Laura Ferrara, coordinatrice del Comitato per i rapporti europei e internazionali

– Mariassunta “Susy” Matrisciano, coordinatrice del Comitato per i rapporti territoriali

Anche in questo caso tocca a voi votare ed esprimere la vostra valutazione su queste indicazioni. Sempre il prossimo venerdì, 27 febbraio.” Per Taverna, Gubitosa e Turco trattasi di una conferma nei ruoli, mentre faceva parte dell’ufficio di presidenza uscente anche la deputata Chiara Appendino – che si era però dimessa a ottobre – e Riccardo Ricciardi, che nei mesi scorsi è diventato capogruppo alla Camera.

