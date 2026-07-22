La Spiaggia per Titti a Castellaneta dove poter “Navigare Oltre i Limiti”

Due giornate dedicate alla vela, al mare, all’inclusione e alla gioia dello stare insieme, sono state quelle promosse dalla Lega Navale Italiana– Sezione Matera Magna Grecia che ha messo in campo (anzi in mare) il progetto “Navigare Oltre i Limiti”.

Nel corso della prima giornata, le ragazze e i ragazzi coinvolti nel progetto, insieme al Centro Servizi SOFIA – Khaleesi APS, hanno vissuto un’emozionante esperienza di navigazione a bordo di “Francesco”, la Barca della Legalità.

Per molti partecipanti è stata l’occasione per avvicinarsi alla vela, conoscere il mare da una prospettiva nuova e sperimentare concretamente il valore della collaborazione, della fiducia e della condivisione.

La seconda giornata si è svolta domenica 19 luglio presso la Spiaggia per Tutti, discesa a mare “Pino d’Aleppo” di Castellaneta Marina, e ha messo insieme il progetto “Navigare Oltre i Limiti” e il Tarta Beach Tour, l’iniziativa promossa da Legambiente nell’ambito del progetto europeo Life Turtlenest, dedicato alla conoscenza e alla tutela delle tartarughe marine.

La giornata ha visto la partecipazione della Lega Navale Italiana – Sezione Matera Magna Grecia, di Legambiente – Circolo Mare e Gravine e del Circolo Velico Vega, con la collaborazione del Rotary Club Castellaneta Riva dei Tessali e di N.I.T.A.

La collaborazione tra queste realtà ha consentito di unire le attività inclusive di “Navigare Oltre i Limiti” ai giochi, alle attività didattiche e ai laboratori creativi del Tarta Beach Tour. I partecipanti hanno così potuto scoprire il mondo delle tartarughe marine, conoscere i rischi che ne minacciano la sopravvivenza e comprendere l’importanza della tutela dell’ambiente costiero e marino.

Educazione ambientale e inclusione si sono incontrate in un luogo particolarmente significativo. La Spiaggia per Tutti rappresenta infatti un’esperienza concreta di accessibilità: una spiaggia libera e dotata di servizi, nella quale persone con e senza disabilità possono vivere insieme il mare, senza separazioni e senza barriere.

Non uno spazio riservato, dunque, ma un luogo realmente condiviso, nel quale l’accessibilità diventa parte della normalità e l’inclusione si costruisce attraverso la partecipazione di tutti.

La scelta dell’Amministrazione comunale di Castellaneta di sostenere e promuovere questo progetto assume un significato che va oltre la pur importante dimensione dei servizi. È una scelta istituzionale e, prima ancora, culturale, attraverso la quale il Comune ha inteso affermare un principio preciso: l’inclusione non può essere affidata a iniziative episodiche o a spazi separati, ma deve diventare parte ordinaria della vita della comunità.

Con la Spiaggia per Tutti, l’Amministrazione ha voluto offrire un segnale chiaro, costruendo un luogo aperto e condiviso nel quale l’accessibilità non sia percepita come un’eccezione, ma come un diritto e come un elemento naturale della convivenza.

La presenza di Agostino De Bellis, delegato per Castellaneta Marina e assessore allo Sport, ha confermato il valore istituzionale di questa impostazione e la volontà dell’Amministrazione di promuovere una cultura dell’accoglienza, della partecipazione, della tutela dell’ambiente e dell’uguaglianza.

Abbracci, sorrisi ed entusiasmo hanno accompagnato entrambe le giornate, confermando ancora una volta come il mare possa diventare uno straordinario spazio di libertà, autonomia, relazione, conoscenza e felicità.

“Navigare Oltre i Limiti significa abbattere le barriere e permettere a tutti di vivere il mare insieme. La vela, la Spiaggia per Tutti dimostrano che inclusione non deve essere soltanto raccontata, ma praticata ogni giorno attraverso esperienze autentiche e condivise”, dichiara la Lega Navale Italiana – Sezione Matera Magna Grecia.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.