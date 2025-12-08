La speculazione su chi viaggia per tornare al Sud per le festività

“Nel biennio 2023-2024, i trasferimenti dal Mezzogiorno al Centro-Nord sono stati 241mila mentre 817mila cittadini negli ultimi vent’anni si sono trasferiti all’estero.

Davanti a questa situazione strutturale le grandi aziende di trasporto speculano sull’elevata richiesta di viaggiare verso il meridione per le vacanze natalizie.” E’ quanto denunciato in un comunicato stampa del neonato Movimento Log-in in cui si legge: “ Ecco alcuni esempi attuali dei prezzi:

– Volo Ryanair Torino-Catania andata e ritorno (23 dic./3 gen.) = TOTALE 528,22€;

– Volo Ryanair Milano-Bari andata e ritorno (23 dic./27 dic.) = TOTALE 431,63€;

– Traghetto GNV Genova-Palermo andata e ritorno (22 dic./27 dic.) = TOTALE 335€;

– Bus Flixbus Padova-Cosenza andata e ritorno (23 dic./3 gen.) = TOTALE 242,96€. Tutto ciò va di pari passo con una crisi economica che rende questa spesa impossibile per molti, impedendo ai lavoratori di ritrovare le proprie famiglie e danneggiando ulteriormente l’economia del meridione. Il Governo dimostra di non avere politiche reali per contrastare questa speculazione, svelando come la cessione ai privati del sistema dei trasporti esponga una fetta importante dei propri cittadini agli interessi dei grandi speculatori.

Serve tornare ad investire sul settore pubblico affinché non si debba più sottostare ai ricatti delle grandi compagnie. Creiamo l’alternativa: organizziamo la risposta, contattaci i nostri social o scrivi al +39 345 434 9158.”

In mattinata, sullo stesso tema, abbiamo avuto anche una accorata segnalazione da parte del Professore Giovanni Caserta che ci scriveva: “Nel silenzio più assoluto delle nostre forze politiche, sia a destra che a sinistra, purtroppo, si perpetua il triste e vergognoso costume di aumentare i prezzi di aerei e ferrovie in occasione dei rientri dei nostri emigrati e studenti fuori sede. Una vera e propria speculazione in un momento di bisogno morale ed esistenziale. L’ Italia della pancia e delle vacanze non dice nulla e continua a finanziare treni ed aerei con i soldi di tutti, nostri. Il viaggio Milano-Bari costa più che Milano-Vienna-Bari. Evidentemente all’ estero curano gli affetti più che non l’Italia della Patria e della Famiglia. Mi permetto di proporre la coraggiosa lettera della Littizzetto, sulla Sette, unica, che solleva questo amaro abuso. Buona giornata, nella festa dell’Immacolata.”