La solidarietà di Bardi a Barra e Bolognetti

“Esprimo la più sincera solidarietà alla giornalista lucana Francesca Barra, vittima di minacce che colpiscono non solo la sua persona, ma anche la sua famiglia”. Con queste parole, oggi, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha voluto manifestare pubblicamente la sua vicinanza a Francesca Barra dopo le gravi intimidazioni ricevute sui social, tra cui minacce fisiche e messaggi offensivi rivolti alle sue figlie. “Francesca – ha aggiunto il presidente – è una voce libera, coraggiosa e profondamente legata alla sua terra. Le minacce che ha ricevuto sono un attacco alla libertà di espressione e al diritto di ogni cittadino di partecipare al dibattito pubblico senza paura”. Nella giornata di ieri, il Presidente Bardi aveva espresso la propria vicinanza e solidarietà al giornalista Maurizio Bolognetti oggetto di minacce e intimidazioni con queste parole: “Desidero manifestare la mia solidarietà a Bolognetti che ha sempre onorato il mestiere di giornalista con passione, coraggio e senso di responsabilità civile. Ogni tentativo di intimorire chi esercita il diritto-dovere di informare rappresenta un attacco alla libertà di stampa che è uno dei pilastri fondamentali della nostra democrazia. La Basilicata – conclude Bardi – è, e deve restare, una terra dove il confronto delle idee e la libertà di espressione siano garantiti a tutti, senza paura e senza condizionamenti”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.