La solidarietà della Provincia di Matera e forze politiche alla lavoratrice del Cup Matera

Dopo i fatti di questa mattina, a Matera, il presidente della Provincia, Piero Marrese, ha voluto esprimere “anche a nome di tutta l’Amministrazione provinciale e dei dipendenti dell’ente, la piena e totale solidarietà all’operatrice del Cup che questa mattina a Matera è stata vittima di minacce e intimidazioni mentre era nel suo posto di lavoro. Le notizie che giungono sulle sue attuali condizioni di salute ci tranquillizzano, per fortuna, ma quanto accaduto pone tantissimi interrogativi sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, in ambito sanitario.” “Purtroppo – ha proseguito Marrese – le questioni e le problematiche della sanità lucana sono ormai molteplici e conosciute. L’augurio è che si faccia presto qualcosa per risolverle, nell’interesse di tutti. Il fatto di questa mattina è certamente grave e ci racconta di una situazione di esasperazione che cresce tutti i giorni. E’ assolutamente necessario adottare tutte le misure necessarie per garantire, in primis, le migliori condizioni di sicurezza possibili ai dipendenti. Parallelamente bisogna agire per alleviare la situazione che si è venuta a creare, sul fronte delle prestazioni sanitarie, anche a causa della pandemia.”

“Solidarietà a operatori e operatrici del CUP e auguri di pronta guarigione all’operatrice che stamane è stata minacciata ed è stata ricoverata al Pronto Soccorso” anche dal capogruppo PD in Consiglio regionale, Roberto Cifarelli che aggiunge: “Purtroppo gli episodi di minacce e imprecazioni nei confronti degli operatori del CUP sono frequenti e bene hanno fatto oggi a denunciare a mezzo stampa all’opinione pubblica e alle istituzioni lo stato delle cose: gli unici responsabili del servizio sanitario sempre più inefficiente non sono gli operatori del CUP ma è la Regione con l’assessore al ramo ed il Presidente Bardi.

Il clima di intimidazione e, adesso, anche di violenza fisica e psicologica denunciato dagli operatori del CUP testimonia una situazione di gravità assoluta di cui bisognerà farsi carico con urgenza e non a chiacchiere come sino ad ora continua a fare la Regione. Per combattere le interminabili liste di attesa occorre una strategia, che non c’è, ed investimenti. Ciò determina l’esasperazione dei cittadini ed il ricorso sempre più frequente a prestazioni sanitarie fuori regione. La mobilità passiva ha raggiunto la cifra monstre di 50 milioni di euro annue, come segnalato anche dalla Corte dei Conti.”

“Ai lavoratori del CUP, conclude Roberto Cifarelli, va fatta sentire la vicinanza dei cittadini, delle associazioni e delle istituzioni e va puntato il dito verso i veri responsabili delle inefficienze della sanità lucana.”

Matera, 15 dicembre 2022

“Voglio esprimere la nostra piena solidarietà alle lavoratrici ed ai lavoratori dei centri unici di prenotazione dell’Azienda sanitaria del Materano” commenta il commissario provinciale materano di Azione, Vincenzo Ligorio, che aggiunge: “L’episodio di aggressione di queste ore ai danni di una operatrice del Cup “Madonna delle Grazie”, è l’ultimo dei tanti atteggiamenti violenti ed irrispettosi che si perpetrano ai danni degli operatori che non hanno assolutamente colpe per la mancanza di erogazione di servizi e prestazioni. Condanniamo fermamente questi atteggiamenti ingiustificabili che nulla hanno a che fare con il senso civico. Invitiamo altresì l’ASM a provvedere quanto prima all’attivazione di un sistema di prenotazione in regime di priorità differente, poiché vede spesso gli utenti recarsi per più giorni alle casse senza riuscire a trovare soluzione. È alle cronache di questi giorni i problemi che riguardano i disservizi nell’Azienda Sanitaria nell’espletamento di alcuni servizi, ultima la discussione avuta nel consiglio comunale aperto tenutosi a Policoro lo scorso 14 Dicembre.” “Chiediamo nuovamente all’Assessore Fanelli – conclude Ligorio –di impegnarsi ad erogare maggiori risorse per le prestazioni aggiuntive che, sappiamo bene non esser la soluzione definitiva ma un attenuamento alla non auspicabile mancanza di erogazione di servizi nei nostri ospedali.”

E Gianni Perrino per il M5S scrive: “Esprimiamo massima solidarietà all’operatrice del CUP di Matera vittima di uno spiacevole episodio di aggressione avvenuto durante il servizio. Si tratta dell’ennesimo campanello di allarme di una sanità che sta letteralmente scoppiando e sulla quale tardano a pervenire risposte concrete da parte dell’esecutivo regionale. Ad oggi non è stata intrapresa nessuna interlocuzione a livello consiliare per definire la strategia del nuovo assetto del sistema sanitario regionale. L’ultimo passaggio concreto risale a poco più di un anno fa quando AGENAS illustrò le basi di un progetto di riforma basato sulle previsioni del PNRR. Da allora il nulla assoluto: il cambio di guida dell’assessorato competente è stato un semplice riposizionamento dei precari equilibri politici di questa maggioranza. Un solo dato emerge chiaramente: il sistema sanitario regionale non sembra avere la capacità necessaria per reggere l’ordinaria amministrazione.

Anche dal governo Meloni non sembrano arrivare segnali incoraggianti: la Legge di bilancio stanzia poco più di 2 miliardi ‘aggiuntivi’ nel 2023, di cui ben il 70% per coprire il caro energia. Il tutto mentre il mondo della sanità lamenta la necessità di recuperare extracosti dovuti alla pandemia per 3,8 miliardi. Bardi e Fanelli conoscono bene queste criticità perchè sono state poste alla loro attenzione svariate volte. Proprio sul CUP abbiamo chiesto più volte chiarimenti a seguito dei disservizi, ma nella maggior parte dei casi si è preferito fare spallucce.

L’ufficio stampa della Giunta Regionale si sta sbizzarrendo per propagandare la misura sul gas gratis: lo spot in onda sulle televisioni nazionali che invita a scegliere la Basilicata potrebbe rivelarsi – a ben vedere – come uno strumento di pubblicità ingannevole.”