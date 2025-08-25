La solidarietà della Cgil Potenza al suo dirigente della Val d’Agri, Alfredo Toscano, vittima di atto intimidatorio.

Alfredo Toscano, Comandante della Polizia Locale di Paterno, coordinatore territoriale della Funzione Pubblica Cgil per la zona Val d’Agri, nonché coordinatore della Camera del Lavoro Cgil di Villa D’Agri è stato vittima di un episodio che lascerebbe pensare ad un vero e proprio atto di intimidazione: i freni della sua auto sarebbero stati manomessi e lo stesso, mentre ne era alla guida, è riuscito appena in tempo a fermare la sua automobile. A seguire la nota della Cgil Potenza con cui si “esprime solidarietà e vicinanza al comandante della polizia locale di Paterno, Alfredo Toscano, coordinatore della Camera del Lavoro Cgil di Villa D’Agri, vittima di un atto intimidatorio da parte di ignoti. Toscano nei giorni scorsi ha infatti subito un danno ai freni della propria autovettura personale, presumibilmente di natura dolosa, con grave pericolo per la sua incolumità e un rischio per la cittadinanza qualora non fosse riuscito, grazie alla sua abilità nella guida, a fermare l’automobile. In attesa che la magistratura faccia il suo corso, denunciamo con forza tale episodio, auspicando si faccia subito chiarezza e vengano individuati i responsabili. A Toscano tutta la nostra solidarietà e gratitudine per il lavoro che quotidianamente svolge sul territorio, a tutela dei diritti, della sicurezza e della legalità.”

