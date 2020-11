Il clima è quello giusto con l’estate di San Martino, i limiti e le riflessioni imposte dal confinamento domiciliare (usiamo i termini in italiano che danno il senso concreto di quello che accade nella stagione del virus a corona) e mettiamo mano alla coscienza, al cuore e al portafogli per fare un’opera buona di solidarietà. La mensa dei poveri, gestita da don Angelo Tataranni , insieme ai volontari della parrocchia di San Rocco, è una realtà che a Matera si occupa di quanti vivono difficoltà e precarietà. Lo sanno bene i soci del Museo virtuale della Memoria, una associazione che ricerca e archivia immagini del passato, e che tra tanti ricordi da preservare ha trovato il modo di riproporre giochi della tradizione, che possano coinvolgere grandi e piccini. Così il gioco dell’oca, le carte materane, la tombola riuniscono, e non solo nel periodo natalizio, famiglie, amici pur nei limiti di sicurezza imposti dall’epidemia da covid 19. Comprare i giochi, come riporta la nota del Muv, magari per fare un regalo,contribuirà a finanziare la Mensa dei poveri. Un pasto caldo con la solidarietà mossa dal Muv. Che aspettate…E passaparola.

Il MUV MATERA (Museo virtuale della memoria) nel riproporre il caratteristico tris di giochi natalizi legati alla nostra tradizione intende sostenere la mensa dei poveri gestita da Don Angelo Tataranni.

Come riferito da Nicola Laricchia (presidente dell’associazione) il direttivo, all’unanimità, ha deciso di retrocedere parte degli introiti che deriveranno dalla vendita dei giochi in favore della mensa dei poveri gestita da Don Angelo Tataranni.

Cosa già avvenuta in precedenza.



In particolare questo Natale dovremo accontentarci di restare nella stretta cerchia famigliare e potremmo approfittarne per acquisire o tramandare le nostre tradizioni ingannando il tempo con i giochi del MUV Matera.

Una partita a scopa, briscola, tre sette … con le “Carte Materane” nuova edizione 2020 sensibilmente migliorata sia sotto l’aspetto grafico che qualitativo.

I denari sono stati sostituiti dal grano, le spade dai falcetti, le coppe dalla ‘rizzola’ ed i bastoni dai peperoni cruschi. Per le figure, l’otto è rappresentato dalla Pupa di Matera, il nove dal cavaliere della Bruna, il Re dal nostro patrono il generale S. Eustachio.

Oppure, coinvolgiamo i più piccoli, utilizziamo “ La popr d Mattàr” versione locale del famoso gioco dell’Oca . Un tracciato a 68 caselle illustrato con personaggi e luoghi famosi di Matera distraendoli dai telefonini, TV etc. .

Sotto Natale non possiamo dimenticare la “TOMBOLA MATERANA” con i novanta numeri in cabala locale illustrati con foto d’epoca e commentati in vernacolo e italiano. L’elegante confezione comprende il tabellone con 48 cartelle in cartoncino plastificato, i numerini bifacciali in legno, sacchetto in stoffa per le estrazioni, libricino esplicativo di ogni singola fotografia oltre una confezione di pasta locale.

Ideatore dei giochi Nicola Laricchia supportato dai membri del direttivo MUV Matera, le illustrazioni sono a firma della signora Quintina Sarra.

Per chi non fosse ancora in possesso di questi bellissimi ed istruttivi giochi può reperirli presso le principali edicole, librerie, cartolibrerie della città o qualche tabacchi e negozio di oggettistica/regali. Chi non residente può farne richiesta direttamente all’associazione all’indirizzo info@muvmatera.it che provvederà a spedire e/o fornire elenco dei rivenditori più vicini.

L’Associazione MUV – Museo Virtuale della Memoria Collettiva nasce nel 2014 senza scopo di lucro e con l’obiettivo di raccogliere, condividere recuperare e valorizzare la memoria storica della città di Matera mediante la condivisione di fotografie e documenti. Attività svolta attraverso un sito web dedicato, i social network, ma anche conferenze, mostre ed iniziative ludiche.



Acquistando questi giochi si contribuirà, tra l’altro, ad alleviare e le difficoltà di bisognosi.

Non tardate a procurarvi le vostre copie per voi o per eventuali regali atteso il limitatissimo numero disponibile, contribuirete ad arricchire la memoria nostra bella Matera.