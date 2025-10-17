La solidarietà a Sigfrido Ranucci dalla Basilicata

Oltre alla presa di posizione dell’Ordine dei Giornalisti della Basilicata, sono diverse le note che esprimono solidarietà nei confronti del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci oggetto questa notte di un attentato che ha distrutto, dinanzi la propria abitazioni, due auto della sua famiglia. Le pubblichiamo a seguire nell’ordine in cui le abbiamo ricevute.

Bardi: solidarietà a Sigfrido Ranucci

“Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime la propria vicinanza e solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci per il grave atto intimidatorio di cui è stato vittima. “Ogni volta che qualcuno cerca di mettere a tacere la libertà di stampa, viene colpito uno dei pilastri fondamentali della nostra democrazia – dice Bardi -. La libertà di informare e di raccontare la verità, anche quando è scomoda, è un diritto che va difeso con fermezza e coraggio. A Sigfrido Ranucci va il mio personale sostegno e quello dell’intera comunità lucana”.

Il presidente sottolinea come il giornalismo libero e responsabile rappresenti uno strumento essenziale per la trasparenza, la giustizia e la crescita civile del Paese, e invita tutti a respingere con forza ogni forma di violenza o intimidazione nei confronti di chi svolge con onestà e dedizione il proprio lavoro di informazione. “Non dobbiamo mai abituarci a questi episodi – aggiunge Bardi -. Difendere chi racconta i fatti con coraggio significa difendere la libertà di tutti noi”.”

Chiorazzo e il Coordinamento regionale di Basilicata Casa Comune: “Piena solidarietà a Sigfrido Ranucci, alla sua famiglia e all’intera redazione di Report. Difendere la libertà di stampa è difendere la democrazia”.

“Esprimiamo la nostra più ferma condanna per il vile attentato subito da Sigfrido Ranucci e la nostra piena solidarietà a lui, alla sua famiglia e all’intera redazione di Report. Un gesto gravissimo e inaccettabile, che colpisce non solo una persona ma l’intero diritto dei cittadini ad essere informati liberamente e senza paura”. È quanto dichiarano in una nota il Presidente di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo, e il Coordinamento regionale del Movimento, sottolineando che “difendere la libertà di stampa significa difendere la democrazia, la verità e la possibilità di ciascuno di formarsi un’opinione consapevole”. “È doveroso riconoscere – proseguono Chiorazzo e il Coordinamento di Basilicata Casa Comune – il valore e il coraggio di quei giornalisti e operatori dell’informazione che, con rigore e senso civico, scelgono ogni giorno di raccontare anche le verità scomode, spesso a rischio della propria sicurezza. La violenza e l’intimidazione non fermeranno mai chi crede nella forza della verità e nel diritto dei cittadini a conoscere i fatti”. “Basilicata Casa Comune – conclude la nota – sarà sempre dalla parte della libertà di informazione, del pluralismo e di chi, con impegno e onestà, difende i principi cardini della nostra Costituzione e della democrazia”.